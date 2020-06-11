大媽爬上基隆八斗子「海豹岩」拍照　母湯啦！2隻只剩1隻了...

記者郭世賢／基隆報導

基隆市八斗子在地的私藏秘境大坪海岸的「海豹岩」，因海岸砂岩被海潮侵蝕而酷似「海豹」， 2年多前經媒體批露，成為新興打卡熱門景點；這幾天一堆大媽到八斗子遊玩拍照，拍著拍著居然爬到「海豹」身上，「動手愛台灣」發起人陳信助發現，直呼誇張，馬上拍照PO臉書，照片上網引發民眾撻伐。

▲ 基隆大坪海岸拍照「海豹岩」大媽上身，二隻剩一隻「母湯」擱再傷害它。（圖／陳信助授權提供，下同）

經常在北台灣各海域淨灘，「動手愛台灣」發起人陳信助10日下午2時許，在八斗子大坪海岸撿拾漂流保麗龍、寶特瓶等垃圾時，發現有一堆大媽在「海豹岩」附近遊玩拍照，拍著拍著一位大媽居然直接爬到「海豹」身上拍照，直呼誇張，嚇了一跳，馬上拍下照PO臉書，勸民眾要保護國際級的天然景觀。

▲▼ 這幾天一堆大媽到八斗子遊玩拍照，拍著拍著居然爬到「海豹」身上。



大坪海岸的出入口，施工後變成秘境景點指引，雖然方便讓遊客前來，但不受控制的遊客，可能會隨意亂丟垃圾，也會傷害特殊景觀。陳信助說，原本這裡有2隻海豹，其中一隻因颱風天大浪大落海，現在就剩下這一隻，要請大家多多愛惜，可以著它合照，不必非得爬到它身上，請民眾發揮公德心，不要踐踏多多愛惜。

基隆鳥會常務理事沈錦豐說，他的國中同學郭滄烈為了拍攝停在岩壁上的黑鳶，這隻神奇黑鳶卻指引讓他們發現大自然傑作的「海豹岩」，「海豹岩」區域與野柳女王頭、和平島公園都是大寮層砂岩結構，岩頂結核部分較下方底座的砂岩硬，經歷大自然侵蝕作用，巧妙雕塑栩栩如生，宛如海豹臥在礁石的特殊形狀，。

基隆鳥會沈錦豐看到這張爬到海豹上方拍照，直指這樣相當不好，會貽笑國際，希望有法源可以保護，基隆鳥會提報海豹岩周圍長寬各約5公尺，指定為自然紀念物，既能依文資法保護，避免人為破壞，也可適當規畫成旅遊景點，做為環境教育據點。

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▼ 基隆八斗子秘境「大坪海岸」 民眾驚見酷似「海豹」奇石。（圖／記者郭世賢攝）