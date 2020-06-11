「水餃有毒！」妄想男重拳擊斃老母　判刑18年自稱無辜

▲古姓男子因精神疾病影響，重拳打死母親，二審判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭市罹患精神疾病的古姓男子，與86歲老母同住。但他2018年9月間因懷疑老母包的水餃有毒，竟在屋內重毆老母頭部，導致老母傷重不治。一審依照「殺害直系血親尊親屬罪」判處古男18年有期徒刑，期滿後施以監護5年。案經上訴，高等法院二審11日駁回上訴，仍將他判刑18年。可上訴。

判決指出，古男（57歲）罹患思覺失調症，長期與母親居住在宜蘭市一處公寓內。案發於2018年9月8上午，古男懷疑老母所包的韭菜水餃有怪味，懷疑母親下毒，又質疑老母撕毀他的文件、妨礙他唸經超渡等，便在家門口質問老母，但母親考量他精神狀況而沒有理會。古男一氣之下，竟壓在母親身上，出拳痛毆老母頭部，倒臥在地。

古男這時並未將老母送醫急救，反而是將老母帶回房間，老母因多處骨折、血胸、休克嘔吐，傷重死亡，但古男一直伴屍3天後，確認老母已經死亡，才打電話找葬儀社前來處理。葬儀社人員發現死者全身是傷，報警處理後才揭發這起人倫悲劇。古男遭逮捕羈押後，檢方對他提起公訴。

一審法院審理時，古男承認毆打母親，但否認有殺害母親的犯意。但法官勘驗死者屍體，發現死者頭部、臉部、前胸、四肢皆有大片鈍挫傷，左胸挫傷合併有骨折及血胸，最後呼吸衰竭而死；另外古男經鑑定為「妄想型思覺失調症」，對於母親的死亡，他還向法院陳稱是「是要讓母親好死，若將母親送醫急救，這樣就不是好死，他想讓母親在房內自然死亡。」

一審法院最後認定古男成立「殺害直系血親尊親屬罪」，但他行為時受精神疾病影響，辨識能力顯著降低，法院因此減刑，將他判刑18年，並於刑滿後施以監護5年。案件上訴第二審，高等法院11日駁回上訴，仍將他判刑18年。古男還押時說「我無辜、我冤枉，我只打了五下、兩拳，怎麼會死人？（他們打了83拳、46下......）」看起來，精神狀況沒有很好。