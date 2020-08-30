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社會 社會焦點 保障人權

高雄少女關機失聯！網號召肉搜車牌　車主提「關鍵證據」證明

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記者陳凱力／綜合報導

高雄一名14歲的國中少女，29日午後搭乘高鐵到新竹，隨後卻上了陌生人的車失聯，少女家人上各大爆料社團求助並前往警局報案，經電信公司GPS定位後，發現手機門號一度出現台北市水源路後又中斷，目前本案也由高雄市警局、新竹縣警局、台北市警局聯手追查。

少女的媽媽說，女兒從今年5月開始與網友聊天，之後兩人聊到「代打電玩」打工，日前網友以「便利商店店到店」的方式宅配了一隻手機、門號與現金(北上車資)給女兒，29日午後女兒從高雄搭乘高鐵至新竹，沒多久就失去聯絡。

▲少女新竹高鐵失聯！最後定位竟在台北市中正區　母再公布特徵尋人。（圖／少女家屬提供）

▲14歲的國中少女與網友相約新竹見面後失聯，她的母親擔心她被網友拐帶，著急尋人。（圖／少女家屬提供）

當時同行的還有女兒的友人，友人和女兒在下午2點50分分開，並相約5點多回見，分別前，友人剛好記下了車輛車號數字「7923」與車輛品牌，少女家屬也將相關的資料提供給警方，高雄市警局隨即啟動了警政系統的全國協尋機制後，竹北分局也開始調閱高鐵周邊監視器以及以車牌找人的動作。

30日午後，電信公司以少女手機定位到她最後的關機位置竟在台北市中正區的水源路，之後台北市警局也加入協尋行列，只可惜少女的手機又失去訊號。

這起少女疑似被拐騙失蹤也引起社會關注，網友們擔心少女可能被人蛇集團或是詐騙集團盯上，媽媽也透過媒體再次向女兒喊話，希望她看到消息趕快跟家裡聯絡，熱情的網友也開始轉貼少女的資訊與車牌資料，希望能幫忙快速找到人。

據了解，各警局仍持續過濾可能的監視器，警方也循著車號找到一名住在竹北的駕駛，只是相關監視器並未拍到該車行經畫面，且駕駛也提供該車的行車紀錄器自清，證明案發時間都未在高鐵站附近出沒，引此案情又陷入膠著，警方也不排除可能只是車號相同的車輛，或者少女乘坐的車輛根本使用障眼法，刻意混淆視聽。

傍晚後一度傳出少女的手機定位恢復訊號，但定位地點已由午間的「台北市中正區水源路」一帶移動往「台北市重慶南路一段」，除了手機定位尋人、通報全國失蹤人口系統，警方也針對少女可能出沒的網咖、旅館進行盤查，但目前都未有進一步消息。

警方說，目前本案仍由高雄市、新竹縣、台北市三警局努力協尋中，也再次呼籲民眾，若有發現符合特徵的少女出沒，可與附近的警察機關連繫，提供線索，同時也提醒家長，多注意子女行蹤及交友狀態，避免受到危害。

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