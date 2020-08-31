懷疑台塑海外百億資產為遺產？王文洋告手足等7人再議遭駁回

▲王文洋。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台塑集團創辦人王永慶過世5年後，長子王文洋懷疑台塑總裁王文淵、集團管理中心常委王文潮等7名手足，將王永慶持有的台塑三寶股票（南亞、台化、台塑化）約2.1億元美金移轉海外信託，涉逃漏遺產稅、業務侵占等罪。台北地檢署認為罪證不足，對7人做出不起訴處分，但王文洋提出再議，高檢署31日也駁回再議確定。

王文洋去年委託律師提出告訴，指稱姊妹王瑞華、王瑞瑜，叔叔王永在的兒子王文淵、王文潮，及台塑集團老臣洪文雄、饒見方、楊秀雄共7人，明知王永慶在海外設立公司，並持有台塑三寶股票2.1億美元。但7人卻在王永慶2008年過世的5年後，亦即2013年初，將這批股票移轉信託到另一家海外公司Ocean View（海景公司）。王文洋認為7人明知這是王永慶的海外遺產，卻未經所有繼承人同意就被擅自移轉到海景公司，再加上股票現值已超過4億美元（約台幣110億元），因此控告7人涉嫌逃漏稅、業務侵占等罪。

案經台北地檢署偵辦，檢方傳喚王家其他成員，王家人表示，王永慶、王永在兄弟均有「富不過三代」觀念，為了確保台塑集團能永續經營，兩人生前一直將資產信託到海外公司。而王永慶過世後，只剩下這批股票還沒移轉，所以這批股票只是比照辦理，沒有人覺得這批股票是海外遺產。

另外檢方調查也發現，王永慶兄弟確實在文件上簽名，而這批股票也從未交易，股利也都持續買入台塑集團股票，此外檢方也發函國稅局，國稅局也無法判斷這批股票就是遺產，最後檢方認定這批股票並非王永慶海外遺產，所以今年7月間對7人做出不起訴處分。

王文洋不服，再向高等檢察署提出再議，案經高檢署偵辦後，認為台北地檢署的不起訴並無不當，因此駁回王文洋的再議確定。

