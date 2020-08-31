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台苯掏空案　天籟董座孫鐵漢、前經部次長張鍾潛均判刑

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▲▼台苯董事劉正元。（圖／記者馮建棨攝）

▲台苯前董事長劉正元，本次仍獲判無罪。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司「台灣苯乙烯」掏空弊案，檢方2013年對前董事長、前經濟部次長張鍾潛，以及天籟飯店集團董事長孫鐵漢等人提起公訴，一審將張鍾潛判刑3年、孫鐵漢判刑3年8月。案經上訴，高等法院二審31日宣判，仍將張鍾潛判刑3年，孫鐵漢則改判刑2年、緩刑3年，但須於判決確定1年內，繳交國庫200萬元。至於另名董事長劉正元仍獲判無罪。可上訴。

台苯公司在舊國民黨時代的黨營色彩濃厚，張鍾潛在1998年卸任次長後，就轉任台苯董事長，直到2010年台苯公司因股權民營化，張鍾潛才卸任董事長職務。但這次民營化由天籟集團董事長孫鐵漢成為台苯大股東，並由孫鐵漢的親信劉正元，接任台苯董事長。

檢方起訴指出，孫鐵漢等人入主台苯後，開始進行非常規交易。起訴書指出，孫鐵漢2011年1月利用人頭，以台苯及子公司台蠟、力福、裕盛等公司的資金，向陽明山天籟大飯店股東購買飯店股權的機會，以不實買賣契約支付佣金631萬5,600元，最後全進入孫鐵漢口袋，造成台苯及子公司的損失。另外檢方也查出張鍾潛在董事長任內，2002年間指示台苯子公司致恩科技與「FIRST GIANT」、「NATCOMP」2家海外公司，進行假交易，虛增營收、美化財報，涉嫌財報不實，一併提起公訴。

一審法院認定張鍾潛、孫鐵漢等人均有罪，張鍾潛被依照「商業會計法」判刑3年、孫鐵漢被依照「背信罪」判刑3年8月，並沒收犯罪所得631萬餘元。另外同案被告也遭判刑7月到2年不等刑期，但劉正元無罪。

案經上訴，高等法院二審於31日宣判，高院仍將張鍾潛判刑3年，孫鐵漢因繳回犯罪所得並與台苯達成和解，獲得改判2年、緩刑3年的自新機會，但緩刑期間內需繳交國庫200萬元，另外劉正元仍維持無罪。本案仍可再上訴。

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