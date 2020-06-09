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夫妻相擁陳屍基隆套房！遺體黑到長蟲飄惡臭　爸爸認屍才發現女兒結婚了

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▲基隆夫妻擁抱亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲夫妻陳屍租屋處，女方爸爸認屍才知女兒結婚。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市一對年輕夫妻因為欠租多日，房東9日上午到套房要收租時，發現無人應門且傳出濃濃臭味，警方獲報後趕到現場破門查看，發現2人已經陳屍浴室、身體發黑明顯死亡多日。女姓死者的父親接獲通知，趕到現場認屍時情緒崩潰，並透露不知道女兒已經登記結婚。

死者為30多歲施姓男子與20多歲李姓女子，2人在基隆市仁一路某公寓租屋度日，由於已經積欠了1萬元的房租未繳，房東9日上午上門找2人要談收租問題，不料房門反鎖且無人回應，門縫處甚至不斷傳出臭味，房東驚覺情況不對立刻報警處理。

警消趕到現場後立刻破門查看，不料門一打開臭味就撲鼻而來，接著發現施姓夫妻2人相擁陳屍在浴室內，屍體更是出現發黑長蟲的情況，顯見2人已經死亡多時。

夫妻2人的親屬接到通知後趕到現場認屍，對於2人的死亡情緒崩潰無法接受。女方的父親還向警方透露，他也是收到警方的通知後，才知道女兒已登記結婚。

警方表示，屋內沒有打鬥痕跡、沒有外力介入，加上夫妻生前疑似有債務問題，並且留有遺書向家人道歉，因此初步研判為自殺，詳細後續待檢方進一步釐清。

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