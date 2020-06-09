防疫新生活從台灣頭開始　林右昌、蔡英文逛基隆廟口夜市大啖道地小吃

▲ 防疫新生活從台灣頭基隆開始，林右昌邀總統蔡英文逛廟口夜市大啖道地小吃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

啟動「防疫新生活運動」，國內旅遊將逐步開放解封，基隆市長林右昌9日特地邀請蔡英文總統，走訪基隆廟口並品嘗夜市美食，林右昌說，防疫成功靠國家隊與人民的團結一心，因此特地邀請蔡總統，「從台灣頭開始」鼓勵全民出門消費安心旅遊，林右昌也與總統到廟口夜市的奠濟宮參香，祈求國泰民安。

總統蔡英文9日傍晚率領內政部長徐國勇、交通部長林佳龍等人，前往廟口奠濟宮上香參拜；林右昌說，這是總統在防疫指揮中心宣布「放寬國內社區防疫措施」後的第一站，代表總統對基隆的重視，因此特別安排最「接地氣」的廟口夜市，邀請蔡總統前來品嘗道地小吃，除了大啖廟口炭烤蚵仔煎以及必吃的營養三明治外，更轉往愛四路商圈，品嚐象徵「平安、團圓」的酒釀元宵，祝福全體國民都能平安、圓滿。

▲ 林右昌邀請蔡總統前來品嘗道地小吃，除了大啖廟口炭烤蚵仔煎以及必吃的營養三明治。

蔡英文說，疫情已經告一段落，現在是新生活的開始，相信這幾年大家都有發現基隆越來越不一樣，甚至有脫胎換骨的感覺，她過去就常常來廟口品嚐美食小吃，請大家多多來到台灣頭的基隆來看看。

蔡英文指出，交通部已推出安心旅遊新的補助方案，離島還有加碼補助，行政院的三倍券即將在7月15日上路，希望大家多多利用，在這段產業振興期，讓台灣的經濟更快地恢復活力，經濟越走越旺。

▲ 轉往愛四路商圈，品嚐象徵「平安、團圓」的酒釀元宵，祝福全體國民都能平安、圓滿。

蔡英文呼籲國人，要把防疫工作內化成生活的一部份，大家多注意個人衛生習慣，在人多的地方要保持社交距離，不然就要戴口罩，享受生活但也別忘了應有的防疫基本工作，在下個階段把台灣的經濟都恢復原狀。

林右昌補充，在6月7日防疫指揮中心宣布解封之後，蔡總統第一站就來到基隆，用實際行動挺基隆，也展現我們的防疫成果，大家將可以逐步回復正常生活，感謝蔡總統率領兩位部長作伙來相挺。

▲ 林右昌也與總統到廟口夜市的奠濟宮參香，祈求國泰民安。

交通部長林佳龍呼籲大家一起用消費拼觀光，交通部都已經準備好，安心旅遊的補助是史上最多、最方便，希望大家一起全家出遊，期待大家落實防疫新生活，同時也拼觀光、愛台灣。

內政部長徐國勇則表示，蔡總統來到基隆廟口參拜開漳聖王，相信台灣一定會風調雨順，在警察同仁全力維持治安及交通，大家都可以放心出遊，他也不忘為內政部的國家公園打廣告，希望大家在逛夜市吃小吃之餘，也別忘了到風景優美的國家公園消費。

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