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Eternal Love美展頒獎暨開幕式　林右昌：精彩成果值得被看見

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▲ Eternal Love美展頒獎開幕式 林右昌：精彩成果值得被看見。（圖／基隆市政府提供）

▲ Eternal Love美展頒獎開幕式，林右昌：精彩成果值得被看見。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2020年度「Eternal Love」特殊教育學生美術比賽得獎作品美展，8日於東岸廣場3樓舉行頒獎暨美展開幕式，市長林右昌向所有得獎孩子致賀，強調每一位孩子都應該被珍惜、有機會，精彩成果值得被大家看見。

2020年繪畫及拼貼類484件、影片類13件，共有497件作品參賽；118件作品、136位學生得獎，其中，繪畫及拼貼類獲獎105幅畫作，即日起至6月30日在東岸廣場二樓藝廊分批展出，影片類作品，請至基隆市政府教育處FB觀賞：https://zh-tw.facebook.com/klcg.gov.tw/

林右昌指出，這項活動連續舉辦第四年，每一位孩子都應該被珍惜、有機會，值得被看見，身為家長、師長及市長，應該給孩子有這樣機會。活動從第一屆兩百多件作品，直到今年將近五百件參賽，得獎作品將在東岸廣場二樓藝廊展出，讓更多民眾看到孩子精彩成果。

林右昌感謝家長與師長，給孩子支持與鼓勵，他做大家的後盾，希望活動越辦越大，未來能在文化中心展出，讓更多人看見孩子的努力。他說，今天活動是六月七日中央疫情解禁以來第一場活動，大家慢慢恢復正常生活，這是大家努力的成就。

▲ Eternal Love美展頒獎開幕式 林右昌：精彩成果值得被看見。（圖／基隆市政府提供）

▲ 繪畫及拼貼類獲獎105幅畫作，即日起至6月30日在東岸廣場二樓藝廊分批展出。

教育處表示，比賽分「特教組」與「關懷宣導組」，參賽作品相較前三屆大幅成長，今年更增加「拼貼」類及「影片」類組別，除彰顯特殊生優適能力，更希望透過競賽，增進特殊生資訊知能，達到互助共好。

希望藉由比賽，提供身心障礙學生，展現美術才能及自我成長機會，鼓勵普通班同儕共同參與，營造愛與平等人文無障礙校園，今年更以「海洋」為主題，以「海洋」為發想，創作出充滿基隆在地文化作品。

▲ Eternal Love美展頒獎開幕式 林右昌：精彩成果值得被看見。（圖／基隆市政府提供）

▲ 2020年繪畫及拼貼類484件、影片類13件，共有497件作品參賽；118件作品、136位學生得獎。

這次比賽中，國中乙組繪畫類就讀信義國中吳家妤，以「乘風踏浪的勇氣與決心」一圖得獎，畫中以冰雪奇緣Elsa為主角解救家園故事，讓人感受乘風破浪的決心，展現無比堅毅勇氣，希望面對困境時，能有勇於突破的勇氣。

榮獲高中關懷組影片類第一名的安樂高中李子儀，以手機拍攝自編影片「大海．擁抱」得獎，這部影片匯集基隆知名景點，傳遞並喚醒大家不要忘了「海洋」的好與對海洋的敬畏，以及基隆人對海洋獨特情感，學習與萬物平等共生。

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▲ Eternal Love美展頒獎開幕式 林右昌：精彩成果值得被看見。（圖／基隆市政府提供）

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