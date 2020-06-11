5個月寶寶半夜驚醒10多次！　醫一查「中毒了」：毒素已滲入骨髓

▲深圳一5個月大的寶寶鉛中毒。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳一位5個月大的寶寶突然食欲減退、日漸消瘦，送醫檢查後，不僅鉛中毒，肝功能也受損。原來，前不久，因為寶寶開始流口水，奶奶拜託他人從老家找來一種藥粉，稱塗在舌頭上可藥到病除。經檢測，藥粉中含鉛量極高，毒素已滲入寶寶骨髓和頭髮。

綜合陸媒報導，爸爸表示，自己5個月大的寶寶前段時間突然食欲減退，一瓶奶常常是喝一半倒一半，並且異常好動，晚上頻繁驚醒，有時一晚上要醒10多次。眼看著寶寶日漸消瘦，全家人都很揪心，於是家人帶著寶寶到深圳市兒童醫院檢查。沒想到，孩子竟然被查出鉛中毒！

醫生隨即開始給寶寶做排鉛治療，但奇怪的是，半個月後複查，發現孩子血鉛含量不降反升！醫生診斷，寶寶不僅有鉛中毒，肝功能也受損了！

那麼，寶寶血鉛超標到底是什麼原因呢？在醫生再三追問下，爸爸猛然記起，最近寶寶吃過一個「偏方」。原來，前不久，因為孩子開始流口水，孩子的奶奶就托人從潮汕老家找來了「偏方」。

據說，用手指沾一點藥粉，塗在寶寶的舌頭上就可以藥到病除。奶奶說，有不少老家的孩子都試過，還挺靈驗的。爸爸回憶，這些青黑色藥粉用一個小瓶子裝著，上面沒有任何標籤，看起來很神秘。聽了醫生的建議，家長將瓶子裡的粉末拿去檢驗。結果顯示，1克的藥粉中就含有大概0.4克的鉛！

找出來源後，再經過細心治療，寶寶的血鉛指標有了明顯下降。不過，醫生表示，排鉛需要較長的治療過程。目前，孩子經過近1年的規範治療，身體已經逐步好轉。

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