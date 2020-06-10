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後疫情經濟／這城市有偶像包袱！　門面形象「大逆轉」地攤政策

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記者任以芳／北京報導　

大陸現在最火的「微經濟」就是擺地攤，成為疫情後失業民眾，暫時恢復收入的方式之一。不過，《ETtoday新聞雲》記者實際訪問北京市民，大多數回答十分矛盾，一方面支持恢復擺攤，又怕太過髒亂。目前，北京政策也大逆轉，發布禁令街道不能擺攤，否則就是違法，只有部分知名街邊店可以「外擺位」刺激夜經濟，推行效果還得再觀察。

▲▼2020地攤專題。（圖／記者任以芳攝） 

▲地攤經濟在北京復活不到一周，政策大逆轉。（圖／記者任以芳攝）

從觀望到「政策大逆轉」

當年的老北京地攤，您懷念嗎？多位北京市民接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「最想念的就是烤串、麵攤各類小吃，可惜已經找不到了。」還有市民說，北京五環以外可能還有零星的小攤販，不見得還吃的到。一方面懷念，當問到是否贊成恢復地攤經濟？還是有人猶豫一下，擔心油煙影響市容又不衛生，類似矛盾心情也在其他城市不斷拉扯。

五月底，大陸國家總理李克強公開讚賞成都地攤經濟，北京立刻成為大陸其他城市觀望指標。原本報導朝向正面發展，結果，大陸部分重要官媒6日起發表一連串不支持立場，表明地攤經濟不適合北京，政策風向大逆轉，北京擺攤瞬間被消音。

▲▼2020地攤專題。（圖／記者任以芳攝）

▲地攤政策初期，北京偶有零星攤販，全在6日後自動消失。（圖／記者任以芳攝）

北京擺攤「心驚膽戰」

北京市還沒正式表態之前，只有零星攤販在街道行動。《ETtoday新聞雲》記者5日在東城區商圈發現賣水果的小三輪車，櫻桃一斤賣14元人民幣，比起市價便宜許多。當記者私下詢問是否有開放擺攤？老闆表示，「聽到好像可以，所以出來碰碰運氣，等一下要換地方，擔心城管抓人。」大約賣完兩、三組客人，老闆娘急忙推小三輪車離開，前後只停留十分鐘。

同一時間，賣櫻桃老闆娘旁邊也有小攤位賣便當，因為業主是商場知名餐廳，申請在商場周邊空地中午叫賣，不算違法。相形之下，北京的流動小攤販命運十分尷尬，想賺錢不知道該上哪去，甚至走到擺攤都是違法。前一陣子，大陸網傳北京發佈地攤地圖，經官方證實是謠言，地攤地圖109個擺攤地點，一開始是北京中集中管理無序設攤集中點，多年來擴大整治市容，這些攤點幾乎不存在，更何況恢復擺攤。

▲▼2020地攤專題。（圖／記者任以芳攝）

▲北京商圈難得出現街頭特賣會。（圖／記者任以芳攝）

「外擺位」刺激夜經濟

北京真的要封殺地攤經濟嗎？長期以來，京城街市人行道，一律禁止設立臨時攤位或座位。《ETtoday新聞雲》記者觀察，疫情趨緩後，有部分知名街邊店被允許外擺位。舉例新世界百貨商圈周邊人行道，今年首次開放多家業者舉行特賣會，聯合搭帳篷擺攤賣貨，一下子聚集人氣。

▲▼2020地攤專題。（圖／記者任以芳攝）

▲北京主打夜經濟，禁止流動地攤改成規劃式露天餐飲。（圖／記者任以芳攝）

商圈同時也經營夜經濟，路邊賣起燒烤、啤酒，戶外擺上20多個餐座位。記者詢問何時開始營業？老闆低調表示，「不是政策開放了嗎？之前就開始準備，跟商場租地方，5月29日正式營業。」恰巧前天李克強才公開支持地攤經濟。

目前除了北京，上海也放特色小店可以外擺位經營，不是所有小商小販都能隨意占地，必須向夜市管理部門申請，通過消防、城管評估才能擺位。依照這樣操作來看，大陸一線城市確實有意發展類地攤商機，並非外界所想的傳統流動攤販模式，維持市容形象和治安依然列為政治正確的第一考量。

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