公布港版國安法前...陸中央將聽取親中港人意見！劉兆佳：相信會作微調

▲大陸中央將舉辦座談會，聽取香港各界人士對立法的意見。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（3）日赴京，向大陸中央表達「港版國安法」草案的意見，同時透露中央之後會舉辦座談會，聽取香港各界人士的建議。對此，全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，部分港人對立法有疑慮，因此趁公布前聽取意見，他相信中央會對相關法律條文作微調。

綜合媒體報導，林鄭月娥透露，大陸中央之後會在深圳和北京舉辦座談會，聽取香港各界人士對「港版國安法」的意見，邀請對象包括人大港區代表、政協委員、立法會主席及專家等。

劉兆佳表示，由於部分港人對於立法有一定的憂慮，中央趁公布條文前聽取各方意見，去斟酌是否有需要改動之處，讓全國性法律可在港實施，他相信陸中央會對相關法律條文作微調。

▲林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）



至於中央沒有邀請反對派人士表達意見，劉兆佳稱，反對派從根本上反對立法工作，中央認為沒有接納他們意見的可能，甚至反而會拖延到立法工作。但他強調，就算沒有邀請反對派，在香港開放的環境下，反對派也能透過各種管道表達意見，中央都能聽得到。

另一方面，香港大律師工會要求「港版國安法」作公眾諮詢，劉兆佳表示，如果要公眾諮詢就要先公布草案，到時便無法快速立法，還會拖延到止暴制亂，無法盡快恢復香港正常的秩序，所以沒辦法進行公眾諮詢。

▲港人對港版國安法有疑慮。（圖／路透社）



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