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藍營要蔡英文登釣魚台　林濁水：馬英九打前鋒帶路

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▲▼國民黨元旦升旗 吳敦義 馬英九 張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

日本沖繩縣石垣市長中山義隆在市議會提案，將釣魚台列嶼行政地區名稱從「登野城」改為「登野城尖閣」，22日投票表決，因議會中執政黨佔多數，通過機率大，消息一出掀起釣魚台主權爭議。國民黨宜蘭縣長林姿妙要總統蔡英文一同登釣魚台掛門牌。對此，前民進黨立委林濁水表示，請前總統馬英九先前鋒帶路。

林濁水10日臉書狠酸，馬英九號稱台灣第一號釣魚台專家，肯定為當了8年總統，卻忙到找不到一絲絲、一點點空，領軍登島，而感到懊惱不已，沒關係，亡羊補牢，就組船隊請馬英九打前鋒帶路蔡英文壓陣，一起前往。

對於被點名登上釣魚台，蔡英文10日出席中執會時受訪表示，釣魚台為中華民國領土是政府一貫立場，謝謝林姿妙的邀請，中央政府會依情勢審慎處理，一方面會確保主權立場，一方面也維持區域和平。

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