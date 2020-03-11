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西濱聯絡道路高架橋下閒置空間活化　嘉惠新竹南港里近千居民

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▲工程預計6月底完工，南港里孩子今年暑假就能有新設施能使用。。（圖／新竹市政府提供）

▲工程預計6月底完工，南港里孩子今年暑假就能有新設施能使用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

位於南港里的西濱聯絡道路高架橋下閒置空間過去缺乏整理，環境空間雜亂，為有效利用閒置第、增加社區居民的運動休閒場所，新竹市政府投入386萬元經費改造該區，「小工程、大效益」，造福南港里近千位里民，11日舉行開工典禮，新竹市副市長沈慧虹表示，本區將一改過去雜亂景觀，也改善橋面排水狀況，1300平方公尺預計設置半場籃球場、兒童滑梯及健身器材，讓長輩跟孩子能同樂，提供南港里民優質的休閒空間。

新竹市政府工務處表示，西濱聯絡道路高架橋下空間過去閒置長達20年，因為缺乏整理、成為治安死角，這次計畫新增籃球場、兒童滑梯及健身器材，打造特色景觀，提供當地人休憩空間，預計今年6月底完工，南港里孩子今年暑假就能有新設施能使用。

沈慧虹說，營造休憩與美感兼具的運動環境，一直是市府積極努力的目標，利用本次工程，活化利用西濱聯絡道路高架橋下雜亂的閒置空間，新設運動及休憩兼具的籃球場、兒童滑梯、體健設施與組合座椅，並一併改善橋下周遭既有損壞的欄杆，改善總面積達1300平方公尺，不只改善市容景觀，更增加優質安全的休閒環境；在武漢疫情期間，增加戶外活動空間，也可促進人與人之間的情感交流。

工務處表示，推動高架橋下閒置空間活化利用，在不涉及交通安全與橋樑結構安全下，橋下空間可研議規劃作為多元使用或景觀綠美化，是市政府長期推動的執行目標，將逐年編列經費推行，未來將可給予市民更方便的活動空間，進一步提升市民生活及休閒品質，增進市民幸福感，發揮地方建設最大價值。

沈慧虹表示，未來相關休憩設施完工後，希望大家要常來運動，而且要愛護既有設施，妥善管理，也會請工務處與交通處針對橋下人車空間的使用進行勘查確認，以符合居民運動休憩的安全要求。

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