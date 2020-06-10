QS世界大學排名出爐！　台大第66名歷年最佳、北科大首次擠進前500名

▲「2021世界大學排行」今日公布，台灣大學排名第66名。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

英國高等教育調查公司QS（Quacquarelli Symonds）公司於今（10日）公布「2021世界大學排行」(2021 QS World University Rankings)，台灣大學排名第66名，是全國唯一進入全球百大的大學，名次比去年的第69名再進步，為本校史上最佳表現。



「2021世界大學排行」排名採用的評比指標包括，學術聲望(40％)、雇主評價(10％)、平均每位教師論文被引用數(20％)、生師比(20％)、國際教師(5％)及國際學生(5％)等六項。

今年台灣有12所大學上榜，包括，台灣大學、清華大學、成功大學、交通大學、台灣科技大學、陽明大學、台灣師範大學、台北醫學大學、中山大學、中央大學、台北科技大學、長庚大學等，其中，北科大首度進入世界五百大，為全球第488名，在台灣進入世界五百大的學校中進步幅度最大。

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▲QS大學排名，北科大首次擠進前500大。（圖／台北科技大學提供）

台大表示，台大擁有豐沛優秀人員與研發能量，除了造就亮眼的世界排名成績之外，這些年更積極推動國際化及教學創新，從基礎扎根培育、壯大研發實力。希望透過不間斷地推動高教深耕計畫，持續提升教學品質，發展跨領域特色研究，強化研發創新能量以及推展國際化及與研究機構的合作研究等，不停歇地的提高本校國際學術界的能見度與影響力。



北科大校長王錫福說明，因應產業需求與國家發展，北科大今年攜手美國德州大學阿靈頓分校合作成立AI與Big Data國際雙聯碩士專班，為全台唯一獲教育部核定通過的EMBA及工程領域雙碩士。在前瞻AI領域中，北科大也跟美國辛辛那提大學合作成立智慧感測與應用國際學院，超前部署AI產業人才，穩健邁向世界一流的實務研究型大學。

