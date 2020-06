靠馬達驅動器帶進8千萬產學合作　北科大教授賴炎生獲國家產學大師獎

▲北科大教授賴炎生獲國家產學大師獎。(圖/台北科技大學提供)

「馬達驅動全世界,而馬達驅動器驅動了馬達。」最常應用於民生與工業設備的致動元件—馬達驅動器,跟電力電子領域的電源轉換器,是台北科技大學講座教授賴炎生專精的研究領域。小小元件創造大大效益,他近十年來為北科大帶進來自產業界逾8千萬元的產學合作、技轉及學術回饋金,借力使力、實事求是的合作理念,對我國馬達驅動器和電源產業加值貢獻卓著。

賴炎生今(9日)獲頒教育部108年度國家產學大師獎。賴炎生曾任中華民國電力電子協會理事長、科技部電力學門召集人,獲得IEEE Fellow榮銜,現任IEEE工業電子協會行政委員(IES Adcom Member)和頂級國際期刊IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics(JESTPE)主編,去年更獲東元獎肯定,在電力電子業界長期耕耘並享有聲譽。

北科大說明,賴炎生產學合作的案源,全來自企業真實面臨的難題。例如,一位電源公司總裁聊天時問起,「諧振式電源轉換器的諧振元件公差太大,造成量產時元件選用困擾,有辦法解決嗎?」他回到實驗室與學生合作破關,提出了應用於伺服器電源轉換器的切換控制技術與自動諧振頻率追蹤技術,使電源轉換器能自動配合元件公差而調整切換頻率,達到80 Plus鈦金級最高效率規範,並成功申請專利,「身在技職體系,我們做的要貼近業界需求,以解決問題為導向。」

北科大表示,實務為主的研發導向推動產業升級,賴炎生名下五十多項電力電子專利,超過三分之二是由業界申請;他培育的碩博士人才,無一投入教育業,均投入台灣、日本與美國產業界,縮短產學接軌的最後一哩路。

獲得國家產學大師獎的殊榮,賴炎生感性道,「最感謝的是業界的sponsors,還有共同做研究的學生孩子。業界投入的資源是我們做研究的堅強後盾,而老中青組合的team(指自己跟博士班、碩士班學生),讓我們的產學合作案可以繼續向前走。」出身農家的賴炎生,投入產學合作的歷程和豐碩成果,就如同小時候在故鄉嘉南平原上,種植白甘蔗一樣的辛苦與甘甜。

