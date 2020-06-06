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「瑞德西韋」幕後推手擔畢典演講嘉賓　楊台瑩：把握台大人的優勢

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▲▼ 台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大今日舉辦畢業典禮。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（6日）舉辦畢業典禮，今年台大請到「瑞德西韋」研發人、台大化學系畢業校友楊台瑩擔任演講嘉賓。楊台瑩以過來人身分勉勵畢業生，把握是台大人的優勢，大步向前邁進，但也謹記，「人外有人，天外有天，你擁有的台大優勢，但需要繼續的努力來保持，更需要廣汎吸取他人的經驗和意見，來移除自己的盲點，並以達成，與人共事的精神，更上一層樓」。

楊台瑩擔任今年台大畢業典禮演講嘉賓，但因疫情關係無法來台，以錄製影片方式與畢業生勉勵。她以自身的故事背景向學生表示，自己生長在教育之家，外祖父牟金泉曾是花蓮縣教育科長，父親楊昭奎執教四十年有餘，桃李滿天下，家中也有八個兄弟姐妹，這些背景，讓她有團隊精神和參與，多層人才的重視。「這可算是我的優勢，各位，你的背景也將是你的優勢的源頭之一。」

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▲▼ 台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲楊台瑩擔任今年台大畢業典禮演講嘉賓。（圖／記者崔至雲攝）

楊台瑩提到她的學經歷，因為讀化學的關係，一路認識許多頂尖化學家，「我知道我肯定不是個最好的化學家，但我是個很快樂的化學家。這是因爲，從我工作至今，我每天都有學以致用的機會。每每很慶幸，我的本行是化學。這個讀化學的選擇雖得來不費功夫，但我充分的發揮了這個選擇的潛力。」

楊台瑩再提到她的工作經歷，楊台瑩畢業前順利的找到加州灣區當年有規模的Syntex醫藥公司。但馬上就發生了一段驚險的小插曲，上班不到兩星期，她接到人事部通知，要把工作收回，但她強調「我定能勝任這份工作，Hire me. You will never regret」。3年之後，她成為了公司最年輕的主管，而當初聘用她的主管成了終身好友。

楊台瑩說，這些年來自己的領悟是，遇到挫折，只有迎難而上，才可能有轉機。別氣餒，別放棄，讓自己把握自己的未來。

▲▼ 台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲楊台瑩勉勵畢業生，保持好奇心及好學精神，多吸取、多參與，這樣將成爲多人的資源。（圖／記者崔至雲攝）

楊台瑩再說，面對全球疫情，她的團隊負責研發和製造瑞德西韋，團隊為此提起高昂的團隊精神，用專業能力，日以繼夜，全力以赴，來減低COVID-19對生命和社會的威脅，為全球疫情控制、盡力。她說，説到帶領團隊，最快達成任務的捷徑就是信任，信任是建立于彼此認知，爲人的正直，彼此尊敬，意圖清楚，又有相關的能力和業績。信任是要下功夫的，要贏得，也要給予。「希望你走進社會，接觸多方人士，交新朋友，加入不同機構，你能駕馭對於信任的判斷」。

楊台瑩最後也向畢業生喊話，在學校裏、校園外或社會中，學生有不斷的機會培養領導能力，專業能力，往往是領導的起始點，請學生保持好奇心及好學精神、多吸取、多參與，這樣將成爲多人的資源，「今天，你的校園時光告一段落。在你追隨你，所愛好的路上，請保持你的熾誠，讓它一路伴著你，照亮著你的每一步」。
 

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