「瑞德西韋」幕後推手擔畢典演講嘉賓　楊台瑩：把握台大人的優勢

台灣大學今(6日)舉辦畢業典禮,今年台大請到「瑞德西韋」研發人、台大化學系畢業校友楊台瑩擔任演講嘉賓。楊台瑩以過來人身分勉勵畢業生,把握是台大人的優勢,大步向前邁進,但也謹記,「人外有人,天外有天,你擁有的台大優勢,但需要繼續的努力來保持,更需要廣汎吸取他人的經驗和意見,來移除自己的盲點,並以達成,與人共事的精神,更上一層樓」。

楊台瑩擔任今年台大畢業典禮演講嘉賓,但因疫情關係無法來台,以錄製影片方式與畢業生勉勵。她以自身的故事背景向學生表示,自己生長在教育之家,外祖父牟金泉曾是花蓮縣教育科長,父親楊昭奎執教四十年有餘,桃李滿天下,家中也有八個兄弟姐妹,這些背景,讓她有團隊精神和參與,多層人才的重視。「這可算是我的優勢,各位,你的背景也將是你的優勢的源頭之一。」

楊台瑩提到她的學經歷,因為讀化學的關係,一路認識許多頂尖化學家,「我知道我肯定不是個最好的化學家,但我是個很快樂的化學家。這是因爲,從我工作至今,我每天都有學以致用的機會。每每很慶幸,我的本行是化學。這個讀化學的選擇雖得來不費功夫,但我充分的發揮了這個選擇的潛力。」

楊台瑩再提到她的工作經歷,楊台瑩畢業前順利的找到加州灣區當年有規模的Syntex醫藥公司。但馬上就發生了一段驚險的小插曲,上班不到兩星期,她接到人事部通知,要把工作收回,但她強調「我定能勝任這份工作,Hire me. You will never regret」。3年之後,她成為了公司最年輕的主管,而當初聘用她的主管成了終身好友。

楊台瑩說,這些年來自己的領悟是,遇到挫折,只有迎難而上,才可能有轉機。別氣餒,別放棄,讓自己把握自己的未來。





楊台瑩再說,面對全球疫情,她的團隊負責研發和製造瑞德西韋,團隊為此提起高昂的團隊精神,用專業能力,日以繼夜,全力以赴,來減低COVID-19對生命和社會的威脅,為全球疫情控制、盡力。她說,説到帶領團隊,最快達成任務的捷徑就是信任,信任是建立于彼此認知,爲人的正直,彼此尊敬,意圖清楚,又有相關的能力和業績。信任是要下功夫的,要贏得,也要給予。「希望你走進社會,接觸多方人士,交新朋友,加入不同機構,你能駕馭對於信任的判斷」。

楊台瑩最後也向畢業生喊話,在學校裏、校園外或社會中,學生有不斷的機會培養領導能力,專業能力,往往是領導的起始點,請學生保持好奇心及好學精神、多吸取、多參與,這樣將成爲多人的資源,「今天,你的校園時光告一段落。在你追隨你,所愛好的路上,請保持你的熾誠,讓它一路伴著你,照亮著你的每一步」。