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主動面對、撫平傷痕才能和解！台大學生會擬提案成立「校園轉型正義小組」

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▲▼ 台大學生會長凃峻清。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大學生會長凃峻清。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學於本周六（13日）召開校務會議。台大學生會提案，建議成立「校園轉型正義小組」，處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討等工作。台大學生會長凃峻清指出，主動面對、撫平傷痕才能面對校園裡的和解，也不會討論一下，就被說是「政治鬥爭」。　

凃峻清表示，一個大學要有社會責任、國際化，就應勇敢的處理校園過去發生的問題，校園成立「校園轉型正義小組」在美國、南非都有類似的案例。而台大過去發生很多不公義、不正義的壓迫或衝突，但校方長期採取不主動的態度，對於受害師生或受害者家人完全沒有進一步處理。

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▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣大學將於本周六召開校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

凃峻清說，面對過去的傷害，台大不曾主隊面對，只要有師生談論到公共議題，就會貼上政治鬥正、撕裂校園的標籤，這樣要如何面對過去受害的師生、工友？呼籲，應主動面對、撫平傷痕才能面對校園裡的和解，也不會討論一下，就被說是「政治鬥爭」。

學生代表建議成立的校園轉型正義小組，成員應包括歷史研究相關教師、校史館、學生、各學院教師代表等，並針對過去校園歷史進行調查與公開。至於校園轉型正義小組的任務，主要負責盤點和推動相關調查、空間轉型、重新建構校史等，但會依循校內程序進行。

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