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新壽攜手街口支付　機場櫃檯投保旅平險「嗶一下」嘛ㄟ通

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲新光人壽與電子支付機構合作，民眾在機場櫃檯投保旅平險，可用街口支付完成付款。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，政府推動防疫安心旅遊，國旅開始復甦，國際客運航班可望陸續恢復。為因應政府推動的防疫旅遊開跑，新光人壽今（8）日宣布，率先與專營電子支付機構攜手合作，即日起只要至新壽機場櫃檯購買旅平險，結帳時選擇街口支付，手機開啟街口支付APP，掃描櫃檯螢幕顯示的QR Code即可完成付款，大幅降低使用現金交易，所產生接觸感染的風險。

根據資策會產業情報研究所（MIC）連續5年進行「行動支付消費者調查」， 2019下半年大調查，台灣行動支付用戶已達6成，用戶最常使用的行動支付品牌，前3名依序為LINE Pay、街口支付與Apple Pay，顯見使用行動支付的普及率日趨成長，非現金支付將成為生活型態的一種。

新光人壽表示，目前在全台擁有最多機場保險櫃檯，分別於桃園機場第一、二航廈、松山、台中、高雄及金門機場，共設置6個服務櫃檯，這次增加街口支付付款方式，為商務洽公與外出旅遊的民眾提供快速、方便的安全守護。

新光人壽提醒，民眾享受休假時光時，仍需維持個人防疫措施，落實勤洗手、呼吸道衛生、咳嗽禮節，以及保持社交距離，規劃旅遊行程時，要記得投保旅行平安險，除投保意外險及傷害醫療險，也可附加投保「海外突發疾病醫療險」及旅遊不便險。

另在防疫期間，民眾也可投保新光人壽「活力安疫計畫」以「新光人壽活力健康住院醫療終身健康保險」為主約，搭配「新光人壽呵護安心住院醫療健康保險附約」，藉此強化的醫療保障，減輕若不幸因確診法定傳染病或其他疾病，無法工作而收入中斷的經濟壓力。

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