墾丁遊客「每一腳都踩在珊瑚礁上」　碎成片居民好心痛：有人穿運動鞋下水！

▲原PO出發前剛拍的珊瑚完整模樣。（圖／翻攝自臉書／PENNY愛潛水）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著7日全台大解封，墾丁連兩周都湧入滿滿遊客，沙灘可見戲水民眾，然而有當地居民發現，有部分遊客直接踩在珊瑚礁上！出水口美麗的玫瑰珊瑚被踩踏碎裂，重生美景恐得要好幾年，「我們的心也跟著碎一地啊！」

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▲破碎的珊瑚。（圖／翻攝自臉書）

業者「PENNY愛潛水」8日早臉書PO文，稱後壁湖的右側這兩天大潮潮差大，退潮的時刻剛好在白天且適逢週末，部分遊客穿著運動鞋、短蛙、膠鞋、身上沒有任何浮力背心（救生衣），在出水口右側1至1.5公尺區域載浮載沈的「浮潛」，每一腳都直接踩在珊瑚礁上，「直立的踢踢踢、腳就像沒有神經似的踩踩踩⋯你（妳）們的開心幸福、珊瑚卻要應聲碎裂。」

▼ 墾丁生態被破壞。（圖／翻攝自臉書）

「看著玫瑰珊瑚、荷葉珊瑚碎成片片，我們的心也跟著碎一地啊！」原PO無奈喊話，「求求你們愛護大自然環境保護水下珊瑚，來看牠也請尊重珊瑚的居住環境，跟珊瑚本身的生命安全好嗎？」心痛之餘也希望遊客自重，潛水請走固定路線BCD充氣，注意蛙鞋位置；浮潛請穿救生衣、勿直立踩踏，「人類最自私懂的思考卻不尊重生物。」

▲業者感嘆，從情緒憤慨到淡淡然看待，到底還能變的多糟。（圖／翻攝自臉書／潮人海岸生態工作室）

無獨有偶，「潮人海岸生態工作室」也在臉書PO文，稱目擊到民眾帶著各式工具，在保護區撿拾蠑螺，之後發現當地一顆超過五年的硨磲貝被挖走，「現在卻只剩空空的礁石塊在那，可惜了這些瑰寶呀！人們不懂珍惜就只能坐吃山空！」

對於接連發生的生態破壞事件，墾管處則強調將加強巡查宣導，違者依「國家公園法」開罰，並呼籲當地業者及遊客共同維護及自律。