燕子市長領軍振興臺中觀光　五路齊發全面啟動拚國旅

圖、文／臺中市政府觀光旅遊局提供

6月7日新冠肺炎防疫措施大解封，中市府與觀光業者攜手搶攻國旅市場！盧秀燕市長帶頭搶客拚國旅觀光，喊出「安心旅遊 首選臺中」。臺中觀旅局公布「三大策略」與「五路齊發」觀光振興方案，規劃透過「擴大觀光行銷宣傳推廣」、「吸引國旅團/散客造訪」、「提升觀光從業人員職能」三大策略，配合五大執行方略，陸續將投入千萬預算，預期誘客國旅100萬旅次，預期創造50億觀光產值！

在臺灣新冠疫情逐漸趨緩後，臺中觀旅局積極整合臺中觀光相關各公協會、台灣國旅協會、台灣各大旅行社資源，在今(8)日記者會上強打第一波臺中國旅行銷優惠方案，彙集近百家觀光業者優惠方案，超過百條臺中及中台灣精選遊程；旅宿業買一送二或送三的下殺破盤，還加碼在地好禮、體驗優惠券與兌換券等；遊樂業部分水樂園第2人20元；林場更針對客群祭出防疫超值專案；臺中精緻遊程有4人同行1人免費、2日遊程折價4,500元等超殺限時限量優惠，歡迎民眾上臺中觀光旅遊網https://travel.taichung.gov.tw/查詢優惠資訊，及早規劃6月、端午連假與暑假的臺中國旅精彩假期。

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林筱淇局長表示，新冠疫情造成全球產業鏈雪崩式衰退，觀光產業首當其衝，進入6月之後，臺灣疫情明顯趨緩，國旅前景一片看好，期望在維持防疫意識前提下，與觀光業界一同打拼振興國旅觀光。林局長強調，過往旅宿業、觀光遊樂業、旅行業習慣單打獨鬥，削價競爭的結果反而影響整體收益。為了協助業界永續發展，觀旅局在疫情期間召開多次會議，積極向業界請益，凝聚共識並確立三大策略方針後，制定五大方略：擴大行銷宣傳；強化業者合作，加速異業結盟；結合商品線上/線下行銷；推動觀光公車；輔導產業轉型，提升數位行銷職能。

在後疫情時代，臺中觀旅局將扮演整合觀光旅遊業界資源，串連旅宿、觀光遊樂、溫泉、觀光工廠、伴手禮等產業，針對中央振興券與補助方案，整合推出國旅平日旅遊超值方案，透過產業電商化及媒體波段操作，提高產品曝光度、創造討論聲量，協助觀光產業數位行銷轉型，以共好多贏思維模式與業者攜手共進，擦亮臺中「觀光首都」城市品牌。

臺中觀旅局108年共舉辦13項中、大型觀光活動，帶來將近590萬遊客人次，以交通部觀光局107年度國人旅遊狀況調查統計數字概估，共創造將近130億觀光產值。疫情趨緩下，期待透過6月27日大安沙雕音樂季，搭配市內業者眾多優惠方案，啟動疫情後首波觀光振興活動，接續7至11月的和平區登山推廣活動、8至10月好湯溫泉季、9至10月自行車嘉年華、10月大安海觀光推廣、10月國際舞蹈嘉年華、11至12月臺中國際花毯節亦陸續開展，中市府會努力扮演好產業平台與觀光振興火車頭角色，持續與觀光相關產業互助合作，戮力達成國旅增加100萬人次造訪之目標。