旅客回流！台鐵端午狂銷28萬張票　「東、西部幹線」都一票難求

▲台鐵端午車票開放預訂。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局於今（10）日凌晨0時起，開放端午疏運期間訂票，截至今日上午9時止，總計完成16萬7,917筆、28萬5,524張訂票，訂票過程順利。受疫情趨緩影響，東、西部幹線部分時段均已售完。

台鐵局提醒，完成訂票的旅客，須於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於6月12日上午9時重新釋出供民眾訂票。

請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，6月24、25、27、28日東線6班實名制列車，將於6月11日零時起開放 109 年3月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲東、西部幹線部分時段車票均已完售。（圖／記者李毓康攝）

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

往花蓮6月24日12時以後至6月25日18時以前，長途自強號座位已售完。

往台東6月24日及6月25日，長途自強號座位已售完。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

6月28日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

6月24日13時至6月25日11時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

6月28日9時至17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

6月25日12時以前長途自強號座位已售完。

(二)臺東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花對號區間快車預訂概況：

6月25日臺北往花蓮5686次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢