搭船旅客回流！端午疏運超滿⋯「綠島、澎湖」航次一位難求

▲搭船乘客回流。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，交通部航港局自6月24日至6月29日間，提供本島與離島10條航線、共1,076航次，可提供25萬5,226人次之運能。航港局表示，目前富岡－綠島航線已全滿，布袋－馬公航線也已預訂近7成，將協調業者增加航次。

航港局副局長劉志鴻表示，配合指揮中心防疫措施，民眾須攜帶身分證件、配合身分查驗，於場站及客船入口處維持量測體溫及戴口罩，搭船時若可維持社交距離得不戴口罩。

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劉志鴻表示，航港局將於6月17日起，進行為期3天的載客船舶及海運客運場站聯合督檢，針對全台(含離島地區)固定航線載客船舶53艘及海運客運場站5處的抽查，所有船舶缺失將於6月22日前全部複查完成。

▲航港局將針對載客船舶進行檢查。（圖／航港局提供）

劉志鴻表示，民眾可透過海運場站或船舶上張貼的「載客船舶重要資訊QR code」，透過手機查詢相關船舶資訊，疏運期間如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響客輪航行，航港局已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。

劉志鴻指出，今年運能與去年相同，沒有減少，且由於碰上大解封，各航線搭乘人次有大幅增加，前陣子防疫期間乘客大減，有的航線從每日10航次銳減為3航次，近日則有明顯回流，疏運期間富岡－綠島航線已全滿，布袋－馬公航線也已預訂近7成，航港局將協調進行加班機制。