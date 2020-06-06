南投縣府、社福團體送「愛心粽」　關懷弱勢+促進社會參與

▲南投縣府結合縣內8個社福單位，舉辦端午節關懷弱勢家庭及獨居長者活動，將準備8萬顆肉粽，傳達各界的關懷暖意。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

端午佳節前夕，南投縣府結合私立南投仁愛之家等8個社福團體，舉辦端午節關懷弱勢家庭及獨居長者社會參與活動，由松嶺社區率先辦理，結合社區志工製作新鮮粽子後，分送至弱勢家庭或交通不便的獨居老人家中。

今年參與端午節關懷活動的單位，包括，私立南投仁愛之家、左岸成長學苑關懷協會、教育關懷職能發展協會、竹山社區發展協會、崁頂社區發展協會、名間鄉松嶺社區發展協會、中寮國際同濟會及社造聯盟促進會等8個社福團體。

社會及勞動處處長林志忠表示，端午節關懷弱勢活動，結合社會及民間資源方式，與民眾共同參體驗傳統文化習俗，增進社會參與機會，預計將合力製作完成2萬顆新鮮肉粽，將會連結社區志工親自送往600戶弱勢家庭或交通不便之獨居老人家中，進行端午節愛心送暖，是相當有意義的活動。

欣逢佳節，為提升弱勢家庭充沛的社會活動力，透過節慶建構社會參與管道，邀請低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、獨居長者，以共同參與節慶的活動角色，融入方案內容，增進社會參與機會。

縣府期許藉由公私協力，讓經濟弱勢家庭成員，連結人際間的情感，喚起弱勢族群間同心協力、互助合作的精神，充分展現關懷弱勢家庭的理念，希望藉此將溫暖擴大到各鄰里角落，關懷更多需要幫助的家庭，並提前感受端午佳節氣氛。

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