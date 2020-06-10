貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

▲曹男取車時發現車輛左前方有明顯凹損，肇事車輛卻未留下資料。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市曹姓男子於4月間將愛車停在東區振興路巷內，取車時發現車燈附近遭撞凹損，卻未見肇事者留下資料，憤而報警。警方調閱周遭監視器，發現是一名鄭姓男子駕駛貨車倒車時，不慎碰撞曹男車輛，而鄭男到案時還辯稱「不清楚有擦撞」，但警方又查到曹男停放車輛處為紅線，因此2人皆違反道交條例，通通開罰。

台中市第三警分局交通分隊，於4月27日下午4時許接獲報案，曹姓男子（59歲）稱自己將愛車停放在東區振興路巷內，取車時卻發現車輛左前方有明顯凹損痕跡，肇事車輛卻未留下任何資料，也未報警就離開，希望透過警方找出肇事者，向對方求償。

警方透過調閱周遭監視器，發現當天上午9時許，1輛貨車倒車碰撞曹男車輛，即根據車牌鎖定鄭姓男子（26歲），並通知到案說明經過。

鄭男辯稱，他確實當時曾在事故地點附近倒車，「但不清楚自己曾與車輛發生碰撞」。警方認為，鄭男倒車時擦撞曹男車輛，強大撞擊力道還讓車輛晃動好幾下，要說不知情實在太過牽強。

▲警方透過調閱周遭監視器，發現當天上午9時許，1輛貨車倒車碰撞曹男車輛。

警方勘驗雙方車損後，認定鄭男違規事證明確，10日依法函送台中市交通事件裁決處；另外警方發現，曹男車輛停放的地方是紅線，同樣違反道交條例，一併舉發處罰。

中市第三警分局交通分隊長蔡興邦表示，鄭男因故擦撞曹姓車主車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，鄭姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。

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