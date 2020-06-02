停路邊等迴轉遭截圖檢舉！男喊冤：我根本沒熄火…法官撤銷罰單

▲張姓男子2019年間10月15日將車停靠路邊等待迴轉，怎料卻遭民眾檢舉違停。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／桃園報導

張姓男子將車輛停靠路邊等待迴轉，怎料卻被一旁經過的車輛以「截圖行車紀錄器」的方式檢舉違停，為此吃上1張300元罰單，他不服提行政訴訟，辯稱自己當時只是在等迴轉而非臨停。法官審結認為，檢舉人僅憑1張短時間的照片作為檢舉證據並不合理，審結判張男勝訴，罰單得撤銷。

張男2019年10月15日下午開車行經桃園蘆竹區時，引擎未熄火停靠在榮興路一巷道右側，一旁路過民眾認為張男違規臨停，回家將行車紀錄器畫面截圖後送交警局檢舉，張男因此被依「在交岔路口十公尺內臨時停車」為由，裁罰300元，他看到罰單時相當傻眼，認為自己沒有違規竟挨罰，怒提行政訴訟。

法庭上張男辯稱當時是要迴轉，由於雙向的單線車道車流量大，為避免直接迴轉造成後方車輛回堵，才先將自己車輛停靠右側等待，強調自己絕對沒有「臨時停車」，且當下他車輛沒熄火、處於可以立即行駛的狀態，根本就不符合臨停要件，聲明撤銷原處分。

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開出罰單的桃園交裁處則主張，張男當下雖沒有上、下人客或裝卸物品等行為，但他停靠處確實畫有紅線，除主管機關例外開放，原則上都不應停靠，認定他違規屬實。

桃園地院審理時認為，依據法規定義，臨時停車意指「車輛因上、下客人、裝卸物品，其停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛的狀態」，但檢舉人卻僅拿1張從行車紀錄器上截圖下來的照片，從中只能看出張男將車停在路旁，亮著煞車燈，其他部分皆無證明，審結判張男勝訴，罰單得撤銷。

判決中法官也表示，如果僅憑單一照片就能認定違規，後續將可能會有很多檢舉爭議發生，呼籲相關單位未來如有類似情形應採取較嚴格的審查機制，以保障多方權益。

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