參與千人計劃每月拿5萬鎂！哈佛化學系主任「撒謊」遭起訴

▲哈佛大學化學系前主任利伯遭指控參與千人計劃，還向聯邦調查局撒謊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

哈佛大學化學系前主任查爾斯‧利伯（Charles M. Lieber）涉嫌參與中國大陸的「千人計劃」，從中收受北京當局提供的援金，然而接受調查時卻對美國國防部、國家衛生院撒謊，1月28日被美國聯邦調查局（FBI）逮捕，6月9日遭美國司法部起訴。

《美國之音》援引美國司法部的起訴書，表示利伯以2項不實陳訴罪名被聯邦大陪審團起訴，將在波士頓聯邦法院接受傳訊，最終如被定罪，可能判處5年徒刑。

「千人計劃」又稱海外高層次人才引進計劃，由中國共產黨中央委員會組織部、中華人民共和國人力資源和社會保障部主管，並由李源潮推動實施，旨在引進2千名海外學習工作之高層次人才，重點性支持突破關鍵技術、發展高新產業、帶動新興學科。

在利伯簽署的千人計劃合約中，答應每月由武漢理工大學支付5萬美元酬勞，並獲得150萬美元在該校籌建實驗室；然而聲明書指出，利伯不僅向哈佛大學撒謊，還向聯邦局聲稱並未被要求參與千人計劃。

千人計畫早就引起美國國家安全官員關注，美國參議員湯姆‧科頓（Tom Cotton）更警告說，北京當局正在千人計劃中，行滲透活動之實，不僅竊取美國最前端的生命科學技術，同時讓美國實驗室曝於風險之中。

《南華早報》分析，參與千人計劃本身並不違法，然而拒有爭議的行為是，明名收受中國大陸政府援助，卻向聯邦調查局撒謊。利伯的庭審律師穆卡希（Marc Mukasey）對此回應，「錯的是政府，利伯教授此生致力於科學研究，他從不注重金錢、名望。」

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