打擊中國竊取科學成就！　美籍華裔醫生涉詐欺360萬美金遭FBI逮捕

▲ 美國聯邦調查局14日表示，克里夫蘭診所一名已被革職的華裔醫生因涉及360萬美元聯邦資助詐騙案遭逮捕。圖為克里夫蘭診所外觀。（圖／翻攝自維基百科）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）今天表示，克里夫蘭診所一名已被革職的華裔醫生因涉及360萬美元聯邦資助詐騙案遭逮捕，這是華府打擊中國據稱竊取美國科學成就的最新行動。

FBI和其他聯邦執法機關昨天搜查華裔醫生王擎位於俄亥俄州謝克海茨（Shaker Heights）的住所，並以虛假陳述和涉及電匯詐騙罪名把他逮捕。

檢方表示，王擎在沒有告知他身兼中國華中科技大學生命科學與技術學院的院長之下，就接受美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）資金，違反資助條款。

檢方還說，王擎是美籍華裔公民，為遺傳和心血管疾病專家，1997年起任職於克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）。

FBI克里夫蘭分局主管史密斯（Eric Smith）說：「王擎醫生蓄意沒有告知同時獲得中國政府資助和外國職位，並多次作出欺詐行為以逃避刑責。」

美國調查人員表示，中國長期以其公民和間諜大規模且積極地竊取美國未保密技術，涉及軍事材料以至醫療研究，但美國當局直到2018年，才展開廣泛行動阻止中國疑涉的間諜行為。

FBI表示，王擎是中國「千人計劃」成員。美國指中國政府透過「千人計劃」，招攬可接觸外國技術或具價值數據的人才。

調查人員表示，中國提供300萬美元給王擎在中國任職的研究機構，資助研究和改善設施。克里夫蘭診所說，得知王擎隱瞞與中國的連繫後，已把他解僱。（譯者：陳昱婷／核稿：徐睿承）