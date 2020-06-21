威廉王子38歲生日！IG曬照卻不見凱特　文末一句話甜煞一票人

▲今天是威廉王子的38歲生日。（圖／翻攝自Instagram／@kensingtonroyal）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國皇室的官方IG帳號「@kensingtonroyal」平時就會分享一些生活點滴的照片，今天是英國威廉王子（Prince William）的38歲生日，帳號更在前一天PO出了威廉王子、喬治王子（George Alexander Louis）、夏綠蒂公主（Charlotte Elizabeth Diana）和路易王子（Louis Arthur Charles）坐在鞦韆上的合照，畫面十分溫馨。

英國皇室的官方IG帳號「@kensingtonroyal」在昨晚發文表示，「威廉王子和凱特王妃（Duchess of Cambridge）非常樂於在明天威廉王子生日前，分享與喬治王子、夏綠蒂公主和路易斯王子的最新合照」。

從照片中可以看到，威廉王子坐在鞦韆上，左手抱著年紀最小的路易王子，而夏綠蒂公主則是微微往後靠在他身上，三人同樣都穿上藍色系的衣服，感情看起來格外融洽。至於喬治王子，他則露出了調皮的表情，站在威廉王子後面，穿上墨綠色的衣服，與背景的草皮同色系，同樣十分搶眼。

▲威廉王子與凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）

不過，威廉王子正享受著天倫之樂的同時，照片中卻未見凱特王妃。英國皇室的官方IG帳號「@kensingtonroyal」在貼文寫道，「照片是本月由凱特王妃所拍攝的」。雖然凱特王妃在鏡頭外，但一家和樂融融的氛圍仍可以明顯從照片流露出來，看起來非常幸福。

有不少網友在看到貼文和照片後，紛紛留言回應，「很棒的家庭」、「好珍貴的照片，多麼幸福的家庭！生日快樂」、「我喜歡夏綠蒂公主的衣服」、「威廉王子生日快樂」、「感謝凱特王妃捕捉的畫面」、「喬治王子和路易王子看起來很帥」、「威廉王子看起來非常開心和滿足」。