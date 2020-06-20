抱2袋台式速食回家！女友「很俗啊」一眼嫌棄　暖男超受傷：有分潮不潮嗎

▲原PO買台式連鎖速食店回家，被女友嫌棄。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友日前在《Dcard》貼文，文中表示，他晚上回家經過某間台式連鎖速食店，就買了2份餐要跟女友一起享用。沒想到回家後，女方一看到是台式連鎖速食，不僅沒感動，還堅持不吃「因為我覺得吃台式連鎖速食很俗啊！」然後就去煮麵了。讓原PO很傻眼「速……速食還有分潮不潮？」

這位男網友文中表示，他買餐的時候還打著如意算盤，「剛好能餵餵我家那個女王，順便提升一下我的男友力」，回到家停好車後，拎著兩包餐的他甚至美滋滋地想著「像我這麼少獻殷勤的男友，突然貼心買她的份回去，她會不會被我感動到流淚或放鞭炮啊？」

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沒想到門一開，女友看到他手上拿的東西後，第一反應不是流淚、也沒有放鞭炮，而是說「你買台式連鎖速食？先說我不吃喔！」原PO就問「妳吃過了？」女友則回「還沒」，被問到不吃的原因則是「因為我覺得吃台式連鎖速食很俗啊！」

▲原PO買台式速食回家，沒想到被女友嫌棄。（示意圖／Pexels）

原PO還在傻眼時，女友再度開口「而且你要吃炸的，幹嘛不直接買美式連鎖速食或日式連鎖速食啊？應該都比台式連鎖速食好吃吧？」「好吃那兩份你自己吃，我要去煮麵來吃。」然後女方就真的去煮麵了，留下原PO和原PO的餐點在客廳傻眼。

男網友忍不住心碎，「所以台式連鎖速食，真的又俗又難吃嗎QQ？」看到貼文後，不少網友都為原PO抱不平，「不管喜不喜歡，這樣對用心的男友也太……原PO辛苦了」、「會講這種話的女生我真的不行」、「就算不想吃也說的婉轉一點吧……如果是我我會蠻難過的耶！畢竟那是心意」、「不管好不好吃，有人惦記買吃的給自己都不應該是這種態度吧！」

還有網友則是認真討論台式連鎖速食到底好不好吃，「台式連鎖速食我很喜歡耶，他們的雞腿和招牌餐點很好吃，今晚回家我就再去買兩個回家吃」、「日式速食粉路過哈哈哈！我也不愛台式連鎖速食，但純粹是因為我不喜歡地瓜條」、「路過的外國人，覺得台式連鎖速食沒有很好吃+1，反而比較喜歡另一家」、「台式連鎖速食超讚，叫你女友出來跟我們台式連鎖速食愛好者輸贏啦！」