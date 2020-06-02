疫情衝擊改變人類生活型態！徐榛蔚：迎接零接觸及5G時代來臨

▲花蓮縣府升旗典禮，縣長徐榛蔚期勉縣府同仁，勇敢面對零接觸產業崛起與5G時代來臨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情趨緩，花蓮縣政府1日上午舉行六月份升旗典禮，由縣長徐榛蔚主持，並表揚6位業務達人與7組圓夢團隊以及109年行銷評比獲獎團隊。徐榛蔚表示，疫情來襲，影響全國經濟產業鏈也連帶改變國人消費模式，面對零接觸產業崛起與5G時代來臨，期勉縣府各局處與時代並進，攜手同心讓花蓮邁向智慧城市！

徐榛蔚提到，全球受到新冠肺炎影響，不僅衝擊全球產業鏈，也連帶影響台灣的經濟產業與兩岸貿易關係，花蓮以國際觀光大縣聞名，而下半年度將迎來109年全民運與2020年夏戀嘉年華、紅面鴨放暑假以及接下來百年難得一見的日環蝕，經濟產業正逐漸露出曙光，即便舉步維艱，面對挑戰仍要背水一戰。

▲徐榛蔚表揚縣府業務達人、圓夢團隊及今年行銷評比獲獎團隊，各頒贈獎座慰勉鼓勵。

「遠在雲端，盡在眼前。」新冠肺炎目前全球620萬人確診，37萬人死亡，造成全球經濟危機，雖台灣當前疫情趨緩，以外貿為主的台灣也無法倖免全球經濟崩盤的影響。隨疫情的影響，更帶來了商業模式和工作型態的改變，加速防疫科技產業的興起，而新產品、服務，商業模式，更促成零接觸經濟的崛起，需求、也透過數位整合，讓AlOT格外重要，並在疫情期間掀起了餐桌革命，在家用餐成為了新日常。健康飲食，在家吃，用在地食材，格外的受到重視，

雲端經濟產業時代來臨，未來將透過雲端遠距、視訊，即可進行經濟商業的流動，智慧化建置不斷強化，期勉各單位努力迎頭趕上，她也特別提到，花蓮是東方淨土，擁有純淨空氣與無汙染水源，獲得全國一致好評，縣府也將戮力輔導各農業運銷蓬勃發展，持續為國人提供有機無毒的農產品，更感謝國人對花蓮農產的信任。

典禮中，徐榛蔚表揚7名縣府業務達人與7組圓夢團隊以及今年行銷評比獲獎團隊，各頒贈獎座慰勉鼓勵。

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