地景藝術之父克里斯多辭世　包捆凱旋門計畫不停歇

5/31，在台灣人慢慢走出家門，迎向戶外的好日子，藝術家克里斯多‧耶拉瑟夫（Christo Javacheff）離世，他與已故妻子珍妮-克勞德（Jeanne-Claude），以織布包覆世界島嶼、河流、國會大廈等地標與建築物，帶給人們無法被重複的大型環境藝術記憶，在藝術史上必有亮眼紀錄。

▲克里斯多。Photo: Wolfgang Volz (2016). Courtesy of Centre Pompidou.

克里斯多1935年出生於保加利亞，並在國家藝術學院學習，然而為逃離共產政府，他跳上了一輛前往西歐的貨車開始流亡之旅。在維也納及瑞是供作過一段時間後，1958年，他到達巴黎。

克里斯在巴黎多以為人畫肖像、洗車、洗盤子維生，同時也開始用織物與麻線將日常物品捆掩起來，製作小型包捆作品。在一次為將軍夫人繪製肖像的機緣下，克里斯多結識了同年同月同日生的將軍之女珍妮-克勞德，雙方墜入愛河，最後結為夫妻。

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▲克里斯多與珍妮-克勞德2005年在中央公園《門群》的合照（2005）。Photo by Wolfgang Volz, ©Christo, 2005.



▲克里斯多與珍妮-克勞德，《包裹巴黎新橋》。via wiki

▲克里斯多與珍妮-克勞德，《佛羅里達邁阿密比斯坎灣環繞島嶼》（Surrounded Islands Biscayne Bay, Greater Miami, Florida）攝影紀錄（1980-83）。Photo: Wolfgang Volz © Christo 1983.



作者／Julia Halperin

圖文來源與參考／artnet、wikipedia

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