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植牙別搶快！術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

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植牙別搶快！術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利（圖／業者提供）

【企劃特輯】

現代人享受美食不設限，但是這樣的好運氣與口福卻不是每一個人都能享有的。對於牙周病、口腔疾病、牙齒老化鬆動的患者，就沒有那麼幸運了，因此不少人也選擇透過植牙手術，重拾健康牙齒的人生。

擁有多年執業經驗的牙科邱丕霞醫師表示，「植牙手術能讓人重持自信的笑容、重新大口享受美食，但在植牙之前病人必須先接受完善的評估，例如是否需要拔牙或是預先做矯正。」

植牙別搶快！術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利（圖／業者提供）

▲邱丕霞醫師表示植牙前需接受完善的評估，例如是否需要拔牙或是預先做矯正。

術前矯正能讓植牙治療更順利　 進一步延續植牙效果
一般人對於矯正的概念多侷限在為了愛美，透過療程讓牙齒整齊、美觀，但其實矯正所扮演的角色並不只是調整齒列，讓人變美而已。以植牙為例，患者可以透過短期的矯正療程，為新的植體挪出適當的空間，讓後續的植牙手術更順利，也能延長植體的使用年限。

邱醫師分享過去曾協助患者在植牙前進行矯正的案例，術前矯正除了將牙齒排列整齊，以預留空間外，也能夠縮短治療的時間。邱醫師提到，下排第一大臼齒是最早長出來的牙齒，而在經過長久使用耗損下，就成為國人最常有植牙需求的牙齒之一。以 W 先生為例，若在現行的狀況下直接植牙，原先的齒列不齊、咬合問題都將大幅降低新植入的牙根與牙冠的壽命。邱醫師則建議透過創新技術的數位化隱形牙套療程，患者可以同時進行矯正與植牙療程，有效降低過去矯正後再植牙的療程時間。醫師能夠利用創新技術分析患者的口腔影像，精準規劃出矯正療程與植牙的空間，早一步依照設定位置進行植牙，患者也可以預先了解術後效果。隱形牙套讓患者在矯正過程中仍然能夠保持美觀，不影響生活。W先生在接受矯正與植牙的療程後，又能夠重拾大快朵頤的生活。

植牙別搶快！術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利（圖／業者提供）

▲利用全球數百萬案例的大數據資料庫分析患者的口腔影像，精準規劃出矯正療程與植牙的空間，有效縮短療程時間。

除了上述國人較常遇到的問題外，邱醫師也分享藉由全球數百萬案例的豐富數據資料庫，即便是特殊案例也能藉由隱形牙套輔助，同步完成植牙與矯正，A 小姐因原生牙齒為變形牙（俗稱雙胞胎牙），牙齒所佔的空間較大，若剛拔完就直接進行植牙手術，植入的牙齒會較大顆，看起來不美觀。因此醫師建議在植牙前先配戴隱形牙套矯正，調整出適中的大小並改善咬合位置。若未進行矯正直接植牙，在細細的牙根上面做了一個很大牙冠顯得頭重腳輕，不僅失敗機率提高，也容易累積食物殘渣。此外，透過在隱形牙套上做暫時性假牙，可讓患者在矯正過程中看不出來缺牙，依然能自信綻放笑容，大幅提升患者的治療體驗。最後在合併矯正與植牙的治療下，A 小姐順利完成療程，並重新拾獲笑容。

植牙別搶快！術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利（圖／業者提供）

▲邱醫師表示在植牙前先配戴隱形牙套矯正，調整出適中的大小並改善咬合位置。

定期回診、注重口腔健康　 患者自律才能延長植體使用年限
接受矯正治療的植牙患者，仍需定期回診，確認牙齒健康以及植入牙齒的維持狀況，建議每 3 至 6 個月就可以安排回診，請醫師檢查牙齒狀況。在日常生活中，也需注重口腔衛生，維持良好的刷牙習慣以外，也可以使用特殊設計的牙間刷輔助，以確實清潔到牙齒的各個角落。不然可能造成植體周圍發炎。同時，享受美食之餘，仍要減少咀嚼較硬的食物、降低易讓牙齒染色的食品，都能降低對新植入牙齒的負擔，延長植體使用的時間。

醫師仍叮嚀患者，隨著時代演進，植牙的技術也日新月異，完成植牙只是協助患者重啟健康牙齒人生的第一步，仍需要透過患者自身注重口腔健康、養成良好的清潔習慣，才能持續擁有健康的人生！

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