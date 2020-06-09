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影／柯文哲稱台灣「一黨專政」　國中公民課解析...民眾黨恐不得存在

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▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲稱，在罷韓之後已經到「一黨專政」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲9日在議會備詢時，被問及罷韓之後對台灣民主政治的影響，他認為已經到「一黨專政」了。不過，國會人士根據柯文哲在2016年上線的「台北酷課雲」中，教授國中公民的資訊指出，「一黨專政」是只允許一個政黨控制政治活動，其他政黨是不得存在的；言下之意，如果台灣真是「一黨專政」，那麼民眾黨也不得存在，當初也不會有成立的可能。

針對高雄市長韓國瑜被罷免的議題，國民黨議員王鴻薇在質詢時詢問柯文哲，罷韓對於台灣民主政治、政黨版圖的關鍵性影響，台灣進入一黨獨大的狀態。柯文哲則認為，是已經到一黨專政了。

柯文哲表示，民主政治本來就沒有保障人民會做出最好的選擇，2000年前蘇格拉底是被雅典人民用投票方式處死的；而希特勒也不是武裝政變上來的，是人民以投票方式選出的。

王鴻薇追問，一黨專政對台灣未來發展不是好事，是否贊成防止一黨專政，應該要有在野大聯盟？柯文哲表示，這是他在2014年參選台北市長的口號，每一個議題可合作就合作，不一定跟誰就不能合作、一定要跟誰合作，合理的都會合作。

對於柯文哲拋出「一黨專政」的說法，打開柯文哲在2016年於他的臉書公告正式上線的「台北酷課雲」裡的訊息，找到國中公民有關「政黨的類型」的篇章，內容就有教授有關「一黨專政」的定義。

▼「台北酷課雲」教授國中公民課的內容，有針對「一黨專政」做定義。（圖／台北酷課雲網站）

▲▼「台北酷課雲」教授國中公民課的內容，有針對「一黨專政」做定義。（圖／台北酷課雲網站）

根據「台北酷課雲」教授的內容顯示，一黨專政的意義，是指一個國家只有一個政黨控制政治活動，不允許其他政黨存在；而在特徵上，就算有其他政黨，也只是執政黨的附庸。舉例來說，包括二次大戰的德國納粹黨、義大利法西斯黨、蘇聯共產黨，以及現代的北韓朝鮮勞動黨等。

國會人士指出，如果依照「台北酷課雲」教授的內容，一黨專政的體制下，是不允許其他政黨存在的，那麼台灣如果真是一黨專政，那麼柯文哲所成立的「民眾黨」，恐怕也不得存在，國內也不可能有成立不同政黨的可能。

至於「一黨獨大制」，國會人士再根據「台北酷課雲」教授的內容指出，在意義上是指，一個國家的國會，長期由一較大政黨佔有過半席次；「台北酷課雲」的教授老師也特別指出，「這邊要注意，需要『長期』一較大政黨佔有過半席次，如果沒有長期，只有短期，無法判斷是否是一黨獨大制」。

▼「台北酷課雲」教授國中公民課的內容，有針對「一黨專政」做定義。（圖／台北酷課雲網站）

▲▼「台北酷課雲」教授國中公民課的內容，有針對「一黨專政」做定義。（圖／台北酷課雲網站）

►►►「台北酷課雲」教授國中公民對「一黨專政」定義影片，點這裡：

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