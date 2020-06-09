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18歲大學生考完試墜樓慘死！最後訊息「媽，對不起」　同學揭殘忍真相

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▲考試,寫字,考卷,作弊,大考,學測,指考,測驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男大生考完試墜樓慘死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸山西太原中北大學6日發生大學生墜亡事件，一名18歲的時姓男大生考試作弊被抓，試卷當場被沒收，過了不久便傳出墜樓身亡的消息，讓家人感到相當痛心。對此，一名知情學生吐露真相，監考老師沒收試卷後，還要求時姓死者簽一份「作弊承諾書」，接著又把事件昭告天下，行為不配為人師表。

綜合陸媒報導，時姓男大生6日下午參加科目補考，當時作弊被監考老師發現，試卷立刻被沒收，離開考場不久後，就傳出墜樓的消息。校方指稱，根據監視器畫面，師生當時沒有發生激烈的言語或肢體衝突，詳情仍待進一步調查。

▲▼男大生墜亡。（圖／翻攝陸媒）

▲男大生墜亡，生前坐教室裡哭了20分鐘。（圖／翻攝陸媒）

不過，知情的學生出面說明，時姓同學作弊被發現，監考老師立刻沒收了試卷，同時要求時姓同學簽一份「作弊承諾書」，接著又把這份承諾書透過網路發到全校師生的共同群組，等於全校都知道時同學的作弊事件了。

此外，監考老師做完這些事情，還不放人，就讓時同學坐在教室裡，看見時同學心亂如麻，趴在桌上爆哭20分鐘、把頭髮全部抓亂，依然冷眼旁觀，完全沒有上前輔導。

▼男大生墜亡，同學揭真相。（圖／翻攝陸媒）

▲▼男大生墜亡。（圖／翻攝陸媒）

時姓同學的母親接獲消息，崩潰出面說明，事情發生前，兒子曾傳了「媽，對不起」、「不要想我，我配不上」的訊息給她，原先她以為是「兒子考試不會寫」，沒有放在心上，過沒多久竟接獲兒子墜亡的消息，讓她不曉得該怎麼辦。

對此，中北大學校方出面回應，對學生墜亡的事件感到惋惜，相關單位正在積極調查，目前還沒有進一步結果，詳情仍待公安部門公布。

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▼男大生的母親接到兒子最後的訊息。（圖／翻攝陸媒）

▲▼男大生墜亡。（圖／翻攝陸媒）

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