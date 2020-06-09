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抓男友偷吃！他曝9細節當柯南　必看「衛生紙團＆行車紀錄器」...網推爆

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▲手機,傳訊息,低頭族,滑手機,傳line（新LOGO版）。（圖／記者周宸亘攝）

▲抓偷吃示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「妳是如何發現男友車上有偷吃痕跡？行車紀錄器、里程數異常、平均油耗異常、前擋有陌生腳印......還有哪些蛛絲馬跡可循？」近日就有網友好奇，想揪出另一半無意間洩漏的出軌跡象，該從哪些地方下手才好？結果成功釣出防偷吃專家，羅列9項檢查重點，輕鬆扮演柯南抓到男友在車上偷吃！

以下為PTT網友列出「發現男友車上偷吃」的9大指標：

請繼續往下閱讀...

1. 方向盤：有沒有油油的。
2. 皮帶、安全帶：有沒有鬆開，有人吃得太撐，會解開帶子。
3. 不明衛生紙團：擦拭油膩嘴巴的衛生紙團，超好逼供，馬上認罪。
4. 行車紀錄器：接你前繞去民生西路、饒河街、臨江街等，絕對有偷吃。
5. 折價券：如果有coupon（優惠券）、集點卡，不要懷疑絕對有偷吃。
6. 車上小垃圾桶：會有意外的驚喜。
7. 血糖：偷吃完血糖半小時後會達高峰，扎針採血戳一下，也當做偷吃的懲罰。
8. 蚊蟲：車上出現小蟑螂、果蠅，就是偷吃的證據。
9. 車內空氣：偷吃臭豆腐、鹹酥雞會有油炸香味，絕對抓得到。

文章貼上出後，網友直呼太精闢，男友偷吃絕對逃不出手掌心，「偷吃成精了喔」、「看到後面才發現真的在講偷吃」、「果然是偷吃系的」、「下車了安全帶本來就鬆的檢查個屁啦哈哈」、「我肥宅吃點鹹酥雞，臭了嗎」、「男友太過分了」。

▼鹹酥雞、雞排等炸物氣味濃厚，相當容易被發現偷吃。（圖／記者姚南宏攝）

▲▼鹹酥雞,雞排,炭烤雞排,垃圾食物,甜不辣,油炸食物,米血。（圖／記者姚南宏攝）

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