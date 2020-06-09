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上帝親吻過的臉蛋！網讚黑嘉嘉「仙女下凡0缺點」　二選一PK子瑜...結果出爐

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▲▼ 黑嘉嘉近來為代言拍攝廣告，不忘展現棋藝。（圖／種子音樂提供）

▲ 圍棋女神黑嘉嘉。（圖／種子音樂提供）

記者張嘉晏／綜合報導

有著「台灣最美女棋士」、「千年一遇美女」之稱的黑嘉嘉，近日因為登上YouTube頻道《木曜4超玩》的一日系列，超仙氣質和外型讓她再度爆紅，吸引PTT網友們一陣討論，還將她和曾獲「全球最美」殊榮的周子瑜做比較，掀起熱議。

據了解，24歲的黑嘉嘉是台澳混血兒，她從6歲就開始學棋，14歲成為職業棋士，目前已是台灣棋院段數最高、職業7段的棋士，也征戰過許多世界級的比賽。

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▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,黑嘉嘉。（圖／記者季相儒攝）

▲臉蛋、氣質都得到鄉民認證。（圖／資料照）

由於黑嘉嘉外型甜美亮麗，2016年吸引經紀公司找上門，從廣告代言開始逐步踏進演藝圈。近日她因為登上《木曜》教邰智源下圍棋，cosplay動漫人物的萌樣再度成為熱門話題。

「這樣的女生在台灣可以排很前面嗎？」有鄉民在PTT八卦板上表示，近日他看到黑嘉嘉彈奏琵琶的影片，不僅如此，黑嘉嘉其實還會演奏鋼琴，琴棋書畫中就會兩樣，相當多才多藝、內外兼具。

另有網友說，黑嘉嘉除了擁有「被上帝親吻過的臉蛋」，氣質、聲音和儀態都無懈可擊、沒有缺點，讓人第一眼就有戀愛的感覺，還開玩笑說「搞不好會讓對手分心。」

▲▼ 黑嘉嘉 。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）

▲無論臉上有沒有笑容都好看。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）

除此之外，有鄉民把黑嘉嘉和「國民女友」周子瑜並列比較，留言中兩人得票數不相上下，但在這篇文中，黑嘉嘉似乎略勝 一籌，「當然嘉嘉」、「++一票」、「子瑜正，但嘉嘉已經是仙氣了」、「++++++++」、「個性++好，但子瑜比較正」、「小孩子才做選擇，我選黑嘉嘉」、「子瑜女友，嘉嘉老婆」、「全都要可以選嘉瑜啊」。

►黑嘉嘉現身一日系列！氣質爆棚「香味溢出螢幕」　鄉民驚嘆：正到有仙氣

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