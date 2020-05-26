　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林飛車賊隨機奪包　警火速逮人搜出「連號新鈔」成鐵證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲曾嫌騎乘機車抽走路旁婦人手上皮夾揚長而去，受害婦人追了幾步只能眼睜睜看歹徒逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲曾嫌騎乘機車抽走路旁婦人手上皮夾揚長而去，受害婦人追了幾步只能眼睜睜看歹徒逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮發生飛車竊取、搶奪皮包事件，一名曾姓男子24日於西螺鎮傳統市場附近，隨機鎖定婦人犯案，其中一件為騎車行進間伸手取走路旁機車置物籃中的背包，另一件亦車騎乘機車行進時抽走路旁婦人手上皮夾，曾嫌犯案後贓款都來不及花，即被警方於迅速逮捕，全案依《竊盜罪》、《搶奪罪》移送法辦。

據了解，居住彰化縣的曾姓犯嫌年約50多歲，平時無業，因缺錢花用而動起歪腦筋，犯案前特地竊取他人車牌裝於自己的機車上，24日上午8點多西螺鎮傳統市場街上車水馬龍，滿是騎機車、逛市場的婦孺，曾嫌前往該處鎖定老婦犯案，乘民眾不備竊取購物老婦人置於機車菜籃內的皮包，隨後又在附近見另一名婦人停好機車正要購物，將皮夾拎在手上，立即飛車抽走皮夾揚長而去。

被嫌犯飛車抽走皮夾的婦人向警方報案指稱，歹徒所取走之皮夾中所裝現鈔均為過年時去銀行所換取的百元新鈔21張，並且都是連號。另包包放置機車置物籃被竊取的婦人現金損失4張千元鈔票；西螺警分局獲報後立即組成專案小組進行查緝，根據車牌、逃逸方向鎖定犯嫌身分，在4小時內將曾嫌查緝到案，並查扣作案用機車、安全帽、黑色外套等。

▲曾嫌騎乘機車抽走路旁婦人手上皮夾揚長而去，受害婦人追了幾步只能眼睜睜看歹徒逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲從曾嫌身上起出的贓款中即有被害人所稱連號新鈔，鐵證如山讓曾嫌頓時百口莫辯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，將曾嫌查緝到案時其矢口否認，但所幸動作快，曾嫌所得贓款還來不及花用，故從曾嫌身上起出的贓款中即有被害人所稱連號新鈔，鐵證如山讓曾嫌頓時百口莫辯，俯首認罪。被害婦人在接獲警方通知到派出所指認犯嫌相關證物時也說，警方竟能在4小時內立即破案並查緝到犯嫌取回贓款，相當肯定警方辛勞。

警方將曾嫌訊後依《竊盜罪》、《搶奪罪》等罪嫌，移送彰化地檢署法辦。

西螺警分局長徐俊生呼籲民眾，出門在外財不露白，要特別留意財物安全，盡量靠路邊行走，務必將手提包或側背包以提、背於馬路外側或斜背，尤其應避免在機車及腳踏車菜籃內放置包包，以避免成為不肖歹徒覬覦的目標，降低損失風險。

▲曾嫌騎乘機車抽走路旁婦人手上皮夾揚長而去，受害婦人追了幾步只能眼睜睜看歹徒逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲曾嫌騎乘機車抽走路旁婦人手上皮夾揚長而去，受害婦人追了幾步只能眼睜睜看歹徒逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►我沒有遲到，是時間遲到了！


►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　


【其他新聞】

►雲林縣府沼液沼渣、廚餘回收製肥料　1630公噸免費領取

►遭控是雲林「教官土皇帝」　吳智泰擬提告：我經得起考驗

►雲林男山區失蹤5天　村民正要放鞭炮...盒子滾落溪谷找到遺體

►北港VS.台西！雲林釣蝦場20多人大亂鬥　多人遭玻璃割傷送醫

ET快訊
這項徵兆是警訊！醫曝「11生活習慣」猝死機率飆高
女學生控教授性侵大逆轉！火辣錄音檔曝光　她嬌羞：你捏捏我吧
獨／吳朋奉「我一定要顧好身體，好好照顧媽」　月花5萬給老母…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大媽喝醉送醫「文件猛砸護理師臉」　瞎掰忘記了下場曝光

花蓮兄弟到海邊撿貝類要給老母加菜　「哥哥等不到弟弟」陸海大搜索

雲林飛車賊隨機奪包　警火速逮人搜出「連號新鈔」成鐵證

超跑炸隧道釀2死　富少賠5千萬和解二審仍未獲緩刑

車卡平交道駕駛嚇到六神無主！彰警火速救援大喊「倒車」救回一命

宜蘭圖書館赫見稀有「趴地色龜」出沒　原來…低角度偷拍熱褲妹

警未婚妻「酒後狂潑油」想燒宿舍！他值勤完回家傻眼　警槍還差點被搶

8國駐台使節團變成法國酒莊團隊…巨峰葡萄遭盜圖　詐騙賣葡萄乾

吳宗憲經紀約鬧雙胞　高院再判吳宗憲敗訴須支付570萬元

行竊失風改強盜勒死獨居婦　有悔意逃死判無期徒刑定讞

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

大媽喝醉送醫「文件猛砸護理師臉」　瞎掰忘記了下場曝光

花蓮兄弟到海邊撿貝類要給老母加菜　「哥哥等不到弟弟」陸海大搜索

雲林飛車賊隨機奪包　警火速逮人搜出「連號新鈔」成鐵證

超跑炸隧道釀2死　富少賠5千萬和解二審仍未獲緩刑

車卡平交道駕駛嚇到六神無主！彰警火速救援大喊「倒車」救回一命

宜蘭圖書館赫見稀有「趴地色龜」出沒　原來…低角度偷拍熱褲妹

警未婚妻「酒後狂潑油」想燒宿舍！他值勤完回家傻眼　警槍還差點被搶

8國駐台使節團變成法國酒莊團隊…巨峰葡萄遭盜圖　詐騙賣葡萄乾

吳宗憲經紀約鬧雙胞　高院再判吳宗憲敗訴須支付570萬元

行竊失風改強盜勒死獨居婦　有悔意逃死判無期徒刑定讞

Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

罷韓文宣盜用法務部logo「偽造文書沒關係」　國民黨酸：顏色對了都能原諒

心肌梗塞有跡可循！前兆「胸悶又喘」⋯曾暈倒、心悸更危險

戴姆勒總裁親自揭露賓士新S-Class預告照、新工廠9月上線投產！

大媽喝醉送醫「文件猛砸護理師臉」　瞎掰忘記了下場曝光

法甲成五大聯賽唯一停賽　里昂主席氣炸寫信向政府陳情復賽

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市　新竹以南全面警戒雷擊強陣風

在家就能動！韓網爆紅「本命減肥法」　粉絲做到哭：想改擔主唱了啦

「沒有分配不均的囤房現象」　內政部：持4戶以上房屋者僅占4.52％

月子中心花費要女生AA　她1句「生產也AA阿」神打臉：剪會陰你就同時剪！

社會熱門新聞

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

城隍廟香腸伯肝只剩一半　兒女相繼罹癌亡

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

即／欠貸20萬跑車遭扣　中和男開16槍傷2人

藍寶堅尼6名車中彈！賴皮男轟16槍慘了…修理費破500萬

福斯GTI撞限速桿瞬間變火球！3男成焦屍身分查出

「想吃」老婆不讓！人夫「她都不給我」喊離…妻崩潰

10人歡聚成「最後晚餐　他與2同事命喪「火棺材」

百貨工讀生忘記關燈　挨罰1萬不敢上班

桃園深夜火燒車3死　自撞電線桿瞬間起火

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

國中麻吉約騎重機遇劫！碰撞左轉砂石車1死1命危

更多熱門

相關新聞

大叔偷正妹女鞋遭活逮！「土下座」求饒

大叔偷正妹女鞋遭活逮！「土下座」求饒

疑有戀物癖吳姓大叔今年初至今多次在凌晨狂偷南區積善里住家女鞋，部分鞋子被偷後還會「物歸原主」，令人不解。吳男24日故技重施，遭受害正妹父親逮個正著後，竟上演「土下座」下跪求饒稱「我有憂鬱症！」但仍遭報警處理。警方表示，吳男偷8雙女鞋僅4人指認，除依竊盜罪送辦外，也呼籲被害人勇於指認。

大叔付不出孝親費　持刀搶婦人3萬

大叔付不出孝親費　持刀搶婦人3萬

夫扣小三兔遭報警露餡　妻氣炸提告

夫扣小三兔遭報警露餡　妻氣炸提告

台南藍軍要求市府降租金5成並回溯

台南藍軍要求市府降租金5成並回溯

變態男偷8件女性內褲　免坐牢代價4萬

變態男偷8件女性內褲　免坐牢代價4萬

關鍵字：

搶奪飛車強盜竊盜傳統市場老弱婦孺西螺鎮

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面