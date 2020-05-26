雲林飛車賊隨機奪包　警火速逮人搜出「連號新鈔」成鐵證

▲曾嫌騎乘機車抽走路旁婦人手上皮夾揚長而去，受害婦人追了幾步只能眼睜睜看歹徒逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮發生飛車竊取、搶奪皮包事件，一名曾姓男子24日於西螺鎮傳統市場附近，隨機鎖定婦人犯案，其中一件為騎車行進間伸手取走路旁機車置物籃中的背包，另一件亦車騎乘機車行進時抽走路旁婦人手上皮夾，曾嫌犯案後贓款都來不及花，即被警方於迅速逮捕，全案依《竊盜罪》、《搶奪罪》移送法辦。

據了解，居住彰化縣的曾姓犯嫌年約50多歲，平時無業，因缺錢花用而動起歪腦筋，犯案前特地竊取他人車牌裝於自己的機車上，24日上午8點多西螺鎮傳統市場街上車水馬龍，滿是騎機車、逛市場的婦孺，曾嫌前往該處鎖定老婦犯案，乘民眾不備竊取購物老婦人置於機車菜籃內的皮包，隨後又在附近見另一名婦人停好機車正要購物，將皮夾拎在手上，立即飛車抽走皮夾揚長而去。

被嫌犯飛車抽走皮夾的婦人向警方報案指稱，歹徒所取走之皮夾中所裝現鈔均為過年時去銀行所換取的百元新鈔21張，並且都是連號。另包包放置機車置物籃被竊取的婦人現金損失4張千元鈔票；西螺警分局獲報後立即組成專案小組進行查緝，根據車牌、逃逸方向鎖定犯嫌身分，在4小時內將曾嫌查緝到案，並查扣作案用機車、安全帽、黑色外套等。

▲從曾嫌身上起出的贓款中即有被害人所稱連號新鈔，鐵證如山讓曾嫌頓時百口莫辯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，將曾嫌查緝到案時其矢口否認，但所幸動作快，曾嫌所得贓款還來不及花用，故從曾嫌身上起出的贓款中即有被害人所稱連號新鈔，鐵證如山讓曾嫌頓時百口莫辯，俯首認罪。被害婦人在接獲警方通知到派出所指認犯嫌相關證物時也說，警方竟能在4小時內立即破案並查緝到犯嫌取回贓款，相當肯定警方辛勞。

警方將曾嫌訊後依《竊盜罪》、《搶奪罪》等罪嫌，移送彰化地檢署法辦。

西螺警分局長徐俊生呼籲民眾，出門在外財不露白，要特別留意財物安全，盡量靠路邊行走，務必將手提包或側背包以提、背於馬路外側或斜背，尤其應避免在機車及腳踏車菜籃內放置包包，以避免成為不肖歹徒覬覦的目標，降低損失風險。

▲曾嫌騎乘機車抽走路旁婦人手上皮夾揚長而去，受害婦人追了幾步只能眼睜睜看歹徒逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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