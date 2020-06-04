柯建銘擬端午節前後召開臨時會　華航、護照正名案「就是會處理」

▲民進黨團總召柯建銘（右）、幹事長鄭運鵬（左）、書記長鍾佳濱（中）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期已在5月底結束，民進黨團計畫在6月下旬召開臨時會，有關時代力量黨團、台灣基進立委陳柏惟接連喊話，希望在臨時會時處理華航、護照正名公決案，民進黨團總召柯建銘日前受訪時表態「可以處理」。對此，柯建銘與民進黨團幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱3日下午召開內部會議，確定將護照與華航更名案納入議程，開會的時間點則會落在6月16日或23日。

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，鍾佳濱日前表示，民進黨團預計於6月下旬召開臨時會，屆時將處理5大案，包括：NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，法案部分要處理的則包括《農田水利法》、《國民參審法》。鄭運鵬也說，有關臨時會的議題，民進黨團比較著重在考監以及NCC人事同意權，以及《農田水利法》、《國民參審法》幾項比較重要的法案。

有關華航、護照正名案是否會在臨時會中處理，柯建銘受訪時則表態「可以處理」，但黨團仍在盤整有哪些議題應在臨時會中處理，但問題在於屆時決議文的內容要怎麼擬，後續也會再與行政院各相關部會交換意見。

對此，民進黨團三長3日下午開會進行內部討論，鍾佳濱受訪時表示，民進黨團傾向在端午節前後召開臨時會，並將護照與華航更名案納入議程，開會的時間點則會落在16日或者23日。

鍾佳濱也說，華航與護照正名案「就是會處理」，不過還是要符合立法院的議事慣例與規則，包括很多議程的安排也都要有效率，以及開會前必須在幾天前提前告知，都是屬於比較細緻的議事運作規則，而臨時會則大約歷時三至四週。

▲立法院長游錫堃接見中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，立法院長游錫堃4日受訪時也表示，臨時會預計在6月中下旬召開，有關確切時間會參考各黨團的意見，只要將意見匯集就會召集黨團協商，原則上是6月中下旬沒有錯，「我們準備好了」。

游錫堃說，立法院長必須客觀中立地行使職權，目前有民進黨團擬議在臨時會處理華航與護照正名案，而臨時會審議的案子就是以特定的議題為主，因此只要有人提案，立法院就知道有哪些議案應該在臨時會討論。

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