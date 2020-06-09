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五星市長「沒有多高明啊！」柯文哲開砲：坐牢的坐牢、欠債的欠債

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲9日赴議會接受市政總質詢，民進黨議員洪健益質疑，遠見下午將針對五星市長頒獎，為何名單沒有柯文哲？豈料，柯文哲竟語出驚人說，「以前那些五星級的，我看也沒有多高明啊，坐牢的坐牢、欠債的欠債，表示說不見得有什麼意義」。

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲接受市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲9日赴議會接受市政總質詢，洪健益問到，罷韓投票到現在有沒有見過面韓國瑜？或打電話？沒關心還是在做切割？柯文哲數度回應「沒有」，表示很久沒有聯絡，「等到事過境遷再請他吃飯就好」。至於高雄市民明智抉擇嗎？柯說，「不要這樣講，高雄市民決定，就尊重高雄市民選擇」。

洪健益問說，柯文哲比韓國瑜做得比較好還是比較差？柯說，「不可以稱讚自己」。洪健益追問，代表你做得比較好？他被罷掉是應該？柯低調說，「沒有沒有」。對於韓粉申請借凱道，柯文哲強調，依照規則申請還是要借，不能事先就說他的活動一定不理性，他來借還是按照規則，符合申請標準會就借。

洪健益接著說，醫學上有被迫害妄想症，柯文哲剛才說比韓國瑜好，沒有比他差，有很多議會同仁在問下一個是柯？或是民進黨會不會針對柯？根本是在跟某些議員唱雙簧，難道對自己沒信心？柯文哲強調，有有有，沒問題，「我一向都很有自信」、「我們是相當認真，是經得起考驗的人」。

洪健益批評，柯文哲對自己沒有信心，但是北市市民罷免你也要有理由，市民會因為民進黨或特殊團體就罷免柯？柯有被迫害妄想症，如果認為民進黨下一個目標是柯，就代表認為高雄罷韓是民進黨帶領的？洪健益強調，市長要大是大非，是非對錯要搞清楚，批評柯文哲自我感覺良好，民進黨沒有這麼無聊，他身為黨團幹部也沒聽到要罷免柯文哲，「你是在怕什麼？」柯文哲笑稱，「我沒有怕」。

洪健益又問，做市政有沒有把握，覺得自己做得好不好？柯文哲說，目前台北市政推行的很順利，都有進度，按部就班在做，不敢說很好，但有認真在做，有信心。洪健益追問，有沒有拿過最後一名？柯文哲說，不可能，除非全班只有一個人。

洪健益追問，遠見2點要頒五星市長，為何沒有柯文哲？柯文哲，「哎呦，這個不要緊啦，我也不曉得那個⋯」，柯文哲接著話鋒一轉說，「以前那些五星級的，我看也沒有多高明啊，坐牢的坐牢、欠債的欠債，表示說不見得有什麼意義」。洪健益不滿地說，柯文哲一方面說有信心、自己做得很好，又不承認拿不到五星級市長頒獎，是雙重人格？柯文哲說，「不會啦，我本來就很多面向」。

洪健益稱，柯文哲心想2024想要拉藍軍的票，在政治角度上是對的，要如何拉韓粉 、郭台銘樁腳，要怎麼健鋒插針他都沒意見，但是不要凡事說民進黨怎麼樣，要對自己有信心，講難聽一點，「你聲望這麼低，誰要找你麻煩啊，你把字正做好就好。

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