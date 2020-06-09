先射箭再畫靶？區公所擺攤拉民眾i-Voting　柯文哲：造假是不好的

▲柯文哲接受市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲上任後力推參與式預算與i-Voting，不過台北市議員洪健益9日下午質詢批評，區公所基層人員擺攤辦抽獎，請路人填寫i-Voting投票抽iPAD，為了提高門檻得到預算，根本是造假，先射箭再畫靶。對此，柯文哲坦言，「這不是正常程序」，有批評會改善，造假是不好的。

洪健益先是追問i-Voting的目的？柯文哲說，透過網路表達市民意見，現在有兩種，有時候是公務員覺得議案值得做，就處理掉，有相當大比例根本就政府直接辦。

洪健益詢問，如果i-Voting委員會同意覺得i-Voting可以做的，為什麼給區公所去做投票？平均每個行政區只有6個案件。柯文哲表示，就是要找到贊成可以做的人，有時候覺得可以做，但沒有人支持案子，就覺得效益不大。洪健益質疑，就是必須要達到一定人數投票才可以做，但是總投票率只有6%，這6%怎麼來的？柯表示，很多是有提案人自己去動員支持自己的議案。

洪健益當場播放影片，內容指區公所人員在街上擺攤，請路人填寫i-Voting投票抽iPAD，還稱「幫我們留資料，因為電腦比較慢」、「我們是區公所，個資不會外洩」，洪健益批評，花一筆預算買東西，麻煩別人留資料，區公所還說回去會再打勾？

柯文哲強調，參與式預算重要的是一種教育，去年投票數有12萬、15萬，這是一種社會運動，但也坦言「這不是正常程序」，有批評會改善。

洪健益批評，簡直像在直銷，區公所騙人說回去幫民眾勾，「為了提高門檻得到預算，叫大家做這個是假的」，他舉例，影片中他的助理他住板橋，他在信義區工作，但是跟中正區（提案）有什麼關係？柯文哲表示，要改進要改進，並稱參與式預算他是可以跨區投的，「這表示區公所認真在推廣」。

洪健益暴怒批，「笑話！你增加基層負擔」，檢舉的人正是基層，如果小組研究出來可以做的就直接變預算，幹嘛脫褲子放屁？先射箭再畫靶？「對我而言是造假」。柯文哲回應，一年一年改善，當然可以做好，面對造假質疑，柯說，「對、我們盡量不要造假」。

洪健益表示，他不怪區公所，是柯文哲要業績，迫得他們擺攤拉人，如果覺得民眾提案可以做就編預算，甚至有二備金可以用，為什麼連署到一定程度才要做，真的公開透明嗎？應趕快改善，不要增加基層同仁辛苦。柯文哲重申，參與式預算是一種社會運動，有造假是不好的，技術可以改進。

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