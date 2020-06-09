　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳義洲揭內湖清潔隊「1人服務1千人」　柯文哲：2個月改善

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市議員陳義洲。（圖／ETtoday資料照）

▲台北市議員陳義洲。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

台北市議員陳義洲日前在北市議會進行市政總質詢時指出，在內湖區平均一個清潔隊員服務人數超過1千人，比萬華、大同等行政區多很多，希望環保局能處理。對此，台北市長柯文哲答應2個月內改善。

陳義洲透露，內湖有里長向他陳情該區清潔隊員特別辛苦，指出內湖清潔隊有5個區隊，文德、內湖分隊平均每位隊員需分別服務912人、1022人，若整個內湖平均起來，一個清潔隊員要服務1017人，而萬華區、大同區及中正區則分別僅405人、434人及369人。

陳義洲表示，他曾詢問過環保局這個問題，對方的回應是「萬華區、大同區他們比較會丟垃圾，所以我們人要多一點」。陳義洲認為，第一點，環保局污辱了舊社區；第二點，中正區時常抗爭的回應是欺騙社會，而真正的原因是編制未改，還停留在民國57年，但是這幾十年來內湖人口一直增加，編制根本就跟不上。

陳義洲詢問環保局長，什麼時候可以把內湖需要多少清潔隊員還給內湖？環保局長劉銘龍回應，107年至109年，有補一些清潔隊員給內湖，麻煩可以給2個月時間，環保局會針對不管是道路面積、人口數還有溝渠長度等來處理。

陳義洲也問柯文哲，2個月能把這問題處理好嗎？柯文哲表示「好，我們來處理」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
美女主播房業涵爆辭職！離開7年東家...親曝原因
杏仁哥週六又不去凱道了！　「暫時不討」韓國瑜的公道
男撩妹貼「賓士SLR超跑」照約見面　4煞竄出尖刀刺胸狂打險死
利菁、徐乃麟「世紀合體」　聽到同學韓國瑜被罷免…尷尬回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜呼籲手搖飲強制標示「含糖量」　網友開撩：你那麼甜你先繳稅

防疫深受世界肯定之後　蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

釣魚台遭石垣市提案改名　謝長廷重申主權：別因地方事務影響台日友好

韓國瑜不提罷免訴訟　謝龍介：祝福高雄市民找到一個更好的團隊

日本提案更名釣魚台　蘇貞昌：釣魚台是我們國土

北檢票選推薦主任檢察官　去年遺珠成今年榜首…前3名都是重大黑金專組

高雄議會追謚許崑源「永遠議長」　網友爆「僅3人簽署」：韓賜村剛撞死人

空軍少將林重宏性騷女下屬Line傳「親一個」　監察院11：0通過彈劾

黃捷獲1.8萬票當選高雄市議員　罷免要7萬張同意票才能過關

第3天才宣布放棄罷免訴訟原因曝！他點出韓國瑜內心的關鍵糾結...

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

高嘉瑜呼籲手搖飲強制標示「含糖量」　網友開撩：你那麼甜你先繳稅

防疫深受世界肯定之後　蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

釣魚台遭石垣市提案改名　謝長廷重申主權：別因地方事務影響台日友好

韓國瑜不提罷免訴訟　謝龍介：祝福高雄市民找到一個更好的團隊

日本提案更名釣魚台　蘇貞昌：釣魚台是我們國土

北檢票選推薦主任檢察官　去年遺珠成今年榜首…前3名都是重大黑金專組

高雄議會追謚許崑源「永遠議長」　網友爆「僅3人簽署」：韓賜村剛撞死人

空軍少將林重宏性騷女下屬Line傳「親一個」　監察院11：0通過彈劾

黃捷獲1.8萬票當選高雄市議員　罷免要7萬張同意票才能過關

第3天才宣布放棄罷免訴訟原因曝！他點出韓國瑜內心的關鍵糾結...

開車撞便利商店前號誌燈箱！　路人直擊全程...小優驚喊：好丟臉

小情侶忍不住偷做「雙人運動」！慘遭罰鞭打100下...行刑前先做這事

高嘉瑜呼籲手搖飲強制標示「含糖量」　網友開撩：你那麼甜你先繳稅

防疫深受世界肯定之後　蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

台11線對撞水泥車　休旅車駕駛「下半身開放性骨折」送醫不治

喝得到整顆布丁！吃炸雞配珍奶才夠台　肯德基奶茶系列搶先試喝

超商食材就ok！6款「減重備餐」秒上菜...蒸魚、燉飯一鍵到底

罷韓93萬票沒過門檻？　呱吉曝「韓粉式數學」傻了：我真沒想到

陳時中再曝鬆綁商務人士規劃：檢疫天數依國家風險分級、可於防疫旅館開會

釣魚台遭石垣市提案改名　謝長廷重申主權：別因地方事務影響台日友好

政治熱門新聞

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

「法制局長竟在靈堂開嗆黃捷」　邱顯智：這要怎樣教小孩

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

即／韓國瑜自嘲：我笑不出來啊！

罷捷連署書堆「這麼高」　重啟二日破1.2萬份！

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

被罵到「爆淚大哭」掩面離場　黃捷回應了

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

李柏毅：罷捷只需7萬1千多票「很危險」

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

更多熱門

相關新聞

五星市長欠債坐牢包含陳菊？柯文哲：one of them

五星市長欠債坐牢包含陳菊？柯文哲：one of them

對於未獲五星級首長，台北市長柯文哲9日於議會表示，「那我倒覺得以前五星級我看也沒多高明、坐牢的坐牢、欠債的欠債」。國民黨議員王鴻薇追問，是否在說前總統府秘書長、前高雄市長陳菊，柯聽聞後笑回，「one of them，其中之一啦！」

柯P：民主政治不保證人民做最好選擇

柯P：民主政治不保證人民做最好選擇

韓粉號召上凱道抗議　柯P：依照規則申請還是要借

韓粉號召上凱道抗議　柯P：依照規則申請還是要借

柯：五星市長坐牢的坐牢、欠債的欠債

柯：五星市長坐牢的坐牢、欠債的欠債

拍片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱

拍片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱

關鍵字：

陳義洲清潔隊內湖柯文哲

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面