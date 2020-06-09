陳義洲揭內湖清潔隊「1人服務1千人」　柯文哲：2個月改善

▲台北市議員陳義洲。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

台北市議員陳義洲日前在北市議會進行市政總質詢時指出，在內湖區平均一個清潔隊員服務人數超過1千人，比萬華、大同等行政區多很多，希望環保局能處理。對此，台北市長柯文哲答應2個月內改善。

陳義洲透露，內湖有里長向他陳情該區清潔隊員特別辛苦，指出內湖清潔隊有5個區隊，文德、內湖分隊平均每位隊員需分別服務912人、1022人，若整個內湖平均起來，一個清潔隊員要服務1017人，而萬華區、大同區及中正區則分別僅405人、434人及369人。

陳義洲表示，他曾詢問過環保局這個問題，對方的回應是「萬華區、大同區他們比較會丟垃圾，所以我們人要多一點」。陳義洲認為，第一點，環保局污辱了舊社區；第二點，中正區時常抗爭的回應是欺騙社會，而真正的原因是編制未改，還停留在民國57年，但是這幾十年來內湖人口一直增加，編制根本就跟不上。

陳義洲詢問環保局長，什麼時候可以把內湖需要多少清潔隊員還給內湖？環保局長劉銘龍回應，107年至109年，有補一些清潔隊員給內湖，麻煩可以給2個月時間，環保局會針對不管是道路面積、人口數還有溝渠長度等來處理。

陳義洲也問柯文哲，2個月能把這問題處理好嗎？柯文哲表示「好，我們來處理」。

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