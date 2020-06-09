朱立倫有意投入高雄市長補選？　林奕華：願意承擔是好事情

▲國民黨前主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨啟動補選徵詢，傳出前國民黨主席朱立倫對於補選「不會迴避，會與全黨一同承擔」。對此，親朱立委林奕華9日受訪時表示，這段時間被點名的人蠻多的，國民黨現在比較低潮，「我覺得被點到的人表示願意一起承擔是好事」，沒有人能在這場市長補選中缺席，願意承擔是好事情。

對於朱立倫若參選，前提是韓國瑜要提出訴訟爭取遷戶籍的時間。林奕華認為，這是兩件事，任何被點到名的人，不能說因為戶籍不在這，或說沒有興趣，法律是另一個層次的問題，「重點是要讓大家知道我們的氣還在，我們都願意團結在一起 ，要呈現出願意跟黨中央站在一起，願意跟高雄市民站在一起的感覺。」

林奕華強調，現階段檯面上的人，對於高雄都應表現出願意承擔的態度，不管是朱立倫或任何人，都應該把擔當拿出來。至於最後誰被提名，黨中央自有考量，「如果被點到的人都說不適合，對支持者來說是一個心情上的打擊，任何被點到的人，不管是不是最適合，我覺得每個人都要說願一起承擔。」

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