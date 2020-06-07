林奕華哀悼許崑源　PO文嘆「政治不能沒有人性」

▲國民黨立委林奕華。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡震驚政壇，卻有民進黨議員在網路上發表嘲諷言論。國民黨團首席副書記長林奕華7日在臉書發文哀悼許崑源，並表示「真的不願看到有人幸災樂禍」，並感嘆「政治不能沒有人性」。

林奕華表示，「一夜幾乎沒怎麼睡，現在心情仍舊非常悲痛和不捨，許議長一路好走」，隨後強調「真的不願看到有人幸災樂禍」，「哀悼許崑源議長、政治不能沒有人性。」

桃園市議員王浩宇6日晚間得知許崑源墜樓身亡消息後，馬上在臉書發文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，發文被韓粉認為是在消費死者引起抨擊，還有網友批評王浩宇「沒有人性」。另外，民進黨籍的台北市議員梁文傑也在臉書寫下「嚇死人，是賭很大嗎？」雖然隨後刪文但仍被網友截圖罵翻。

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