高雄補選人選要有3條件　王育敏：排除江啟臣跟朱立倫





▲江啟臣8日主持擴大主管會報。（資／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長罷免隔日，黨中央江啟臣跟高雄市長韓國瑜再次會面，除了初步討論人選，黨中央積極尋覓願意在地、長期扎根，且具有專業的年輕人。國民黨文傳會王育敏9日表示，黨主席江啟臣親征的傳聞，沒有可行性、不切實際，不用繼續討論，前主席朱立倫也不可能為了補選，永遠留在高雄。

王育敏說，若韓國瑜基調是不打訴訟，黨中央則希望走扎根路線，尋找在地、有潛力的年輕專業人才，目標也許不是這次補選馬上贏，但透過持續耕耘努力，往栽培新人的方向規劃。第二種情況是，如果韓國瑜要提出訴訟，若戶籍不在高雄的黨內人才可以牽戶籍過去參選，黨中央也會全力配合。

王育敏說，江啟臣在這週就會有徵詢的名單，確定後三個月之內就會提出，但國民黨目前情況「推不出大將」，大將的戶籍地點也是個問題，因此會先鎖定具有資格的在地專業人才，且那個人做好決定，他的生涯就是在高雄長期耕耘、扎根，這樣的基礎條件中就排除了朱立倫。

針對檯面上的復仇型罷免案，王育敏澄清，跟黨中央都沒有關係，由於支持者有情緒、有感覺，需要宣洩，國民黨中央不會介入，不會干涉與阻止，一切尊重民眾，也希望執政黨不要雙重標準。

對於罷免前的局勢預估與選後差距，王育敏表示， 國民黨在事前估票都是介於過與不過之間，關鍵在於返鄉投票率，但當他們看到年輕人都回去投票，就知道「擋不住了」，當時氣氛就非常低迷。

王育敏說，江啟臣自從上任都知道罷韓是他迴避不了的事情，因此一上任就多次南下見韓國瑜，秘書長李乾龍則是三天兩頭往高雄跑，最後一週是住在高雄坐鎮指揮，黨中央則是藉由記者會對有瑕疵的政見提出質疑，但是韓國瑜定調低調處理，以防升高衝突造成升高投票率，因此任何動作都要避免拉高聲量，黨中央最重要的策略就是配合當事人，但最後證明，想要冷處理，卻冷不下來。

至於週三中常會將到高雄舉行，王育敏說，除了中常委、一級主管前往弔念議長許崑源外，目前高雄黨部的情緒很低迷，黨中央下去有安撫的效果，也聽取當地意見，針對未來規劃、如何在高雄重新贏得信任與支持。

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