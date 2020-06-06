江啟臣面臨四路夾攻　93萬張罷韓票掀國民黨茶壺風暴

▲韓國瑜、江啟臣。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長罷免案通過，國民黨六都在江啟臣任內丟掉一都。前新北市長朱立倫在第一時間喊話加速黨內改革；黨內大老王金平放出「組黨」消息；韓國瑜則不排除使出法律的干擾戰術，未來也可能重返黨中央。罷韓這一戰，除了讓江啟臣面臨四路夾攻，93萬張罷韓票也將掀起國民黨內的茶壺風暴。

失去高雄讓國民黨在六都版圖從三比二倍被逆轉為平手，過去「禿子、燕子、漢子」三人合體的畫面從此成為歷史，江啟臣的「期中考」確定不及格，未來的改革及2022佈局將被放大檢視，為連任之路添增了不確定性。

在罷免票數出爐後，朱立倫第一時間發表聲明，預言民進黨將對藍營展開全面政治攻擊，呼籲江啟臣要加倍努力改造工程，無論藍營內部、外部都要團結一起為改革努力；王金平刻意放出將帶走藍營中道勢力、另組政黨的消息，雖然隔日又改口否認，但無論最後是否成真，分裂的輿論國民黨已造成威脅。

更值得注意的是，韓國瑜除了可能重返黨中央參選下屆黨魁外，目前定調不會提出罷免無效訴訟，但仍預留伏筆，由於法律戰目的不一定要是逆轉結果，但可以讓國民黨多點時間去佈局補選，畢竟在補選期間前也可以隨時撤告，且戰且走讓自己屬意的補選人選遷戶籍或是國民黨進行組織準備，也成為政治談判籌碼。

另外，根據《選罷法》第118條規定，韓營若認定選舉委員會辦理罷免案有違法之處，而且足以影響罷免結果，可以在中選會公告日起的15天內，向高雄地院提出「罷免無效」之訴。有意思的是，根據《選罷法》規定，韓國瑜一旦提出罷免無效訴訟，在打完官司之前無法補選市長。

至於韓陣營到底會不會進行反撲，幕僚則表示，韓國瑜不願看到高雄在重演藍綠對決，將坦然接受結果，尊重高雄市民的選擇，但對於罷免過程的合法性，不排除再提出罷免無效訴訟，否則也「沒戲唱了」。因此江啟臣對於四路夾殺的危機與韓國瑜的「干擾戰」，不得不慎防。

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