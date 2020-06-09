菲東熱帶擾動可能成颱！氣象局曝「增強時間點」　周五起2地區有雨

▲又有熱帶擾動醞釀，周五起外圍水氣影響，花東、恆春半島有雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方的熱帶擾動，未來有增強趨勢，氣象局曝有2段時間點可能增強，一個是周三、四在接近菲律賓前；一個則是周五通過呂宋島到南海後，但是否增強到熱帶性低氣壓或颱風仍要觀察。不過，外圍水氣周五至周日將影響台灣，花東、恆春半島將有局部降雨。

氣象預報員劉沛滕表示，菲東熱帶擾動未來有2段可能增強時間，周三、四接近到菲律賓陸地前可能會增強為熱帶性低氣壓；或者周五通過呂宋島後到南海時。但是否會增強到熱帶性低氣壓或甚至颱風的強度，目前模式還有分歧，需要繼續觀察。

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▲菲律賓東方有熱帶擾動醞釀，未來有增強成熱帶性低氣壓甚至颱風的趨勢。（圖／中央氣象局）

不過，該熱帶擾動預計路徑大致會朝呂宋島通過到南海，雖不會直接影響台灣，但外圍雲系周五至周日將帶來水氣，花東、恆春半島將有局部降雨，至於降雨程度要視水氣多寡，仍有不確定性。

至於未來一周天氣，今天雲量偏多，各地仍局部降雨發生，主要中部以北、宜蘭容易下雨，明天起受到太平洋高壓影響，全台為高溫炎熱天氣，各地高溫約34-35度，午後雷陣雨集中在山區。

▲受到熱帶擾動外圍水氣影響，周五至周日恆春半島、花東有雨。（圖／記者林敬旻攝）

其中南高屏、南投或是大台北盆地要留意局部35度，甚至36度以上高溫。但周五至周日花東、恆春半島因為有降雨，會稍微降溫。

氣象達人彭啟明則指出，目前在菲律賓東方海面上，有擾動發展中，有些預測模式模擬出將會持續發展，通過菲律賓後發展成為颱風，也有些沒有這訊號。建議民眾還不必過於緊張，這都是電腦模型裡面的颱風，雖然目前預測技術進步很大，最好是等到有顯著的低壓，或即將發展成為颱風時再來關注會比較有意義。

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