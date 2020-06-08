全台今午後小心瞬間大雨！　9日起恢復「典型夏季天氣」

▲今(8)日午後西半部將出現局部性陣雨甚至雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃凱翊／綜合報導

今全台有雨！氣象局預報顯示，由於鋒面仍舊在台灣北部海面一帶，因此西半部今仍有局部性陣雨甚至雷雨的機會，氣象主播王淑麗則指出，上半天雨會比較局部，但午後受熱對流影響，各地雨勢將會明顯偏大。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面影響，天氣比較不穩定，比較會下雨的區域是台中以北和宜蘭、花蓮，中午過後各地要留意山區降雨，有局部大雨發生機率；溫度部分，今高溫約32至34度。

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氣象局代理局長鄭明典則在臉書貼出今晨衛星雲圖說，台灣上空對流減弱，雲圖中比較白的區域代表對流比較旺盛，台灣上空約略有一塊橢圓形、對流稍偏弱的區域，這種現象常出現在清晨；然後到午後，台灣上空的對流還會再明顯發展起來。

▲氣象局預報員陳伊秀說，今鋒面影響，天氣比較不穩定。（圖／氣象局）

氣象主播王淑麗表示，台灣西半部到東北部地區上半天雨勢較零星，但午後受熱對流影響，各地雨勢將會明顯偏大，降雨要一直到晚上才會趨緩。不過明(9)日將恢復典型的夏季氣候，雖然山區會有午後雷陣雨，但整體天氣會趨於穩定。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）