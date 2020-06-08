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快訊／鋒面雨彈又開炸！高雄等9縣市大雨特報　中彰雲即刻防大雷雨、冰雹

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今（8）日發布大雨特報，台灣中南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

大雨特報縣市：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

另外，氣象局也同步針對「台中市、彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分止，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹。

大雷雨即時訊息示警區域
台中市：西屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、梧棲區、大雅區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

雲林縣：西螺鎮、二崙鄉

▲▼大雷雨。（圖／中央氣象局）

▲台中、彰化、雲林3縣市，即刻慎防大雷雨、冰雹。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天鋒面位於台灣北部海面一帶，大氣環境較不穩定，西半部及東北部地區容易有不定時局部短暫陣雨或雷雨，花蓮、台東雲多偶有小雨並要注意午後雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率，提醒大家外出請攜帶雨具備用，並留意可能發生的短時強降雨，近山區之處應慎防雷擊現象。

至於氣溫部分，各地高溫約32、33度，台東受背風沉降作用影響，有焚風發生的機率，氣溫會更高一些。

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快訊／鋒面雨彈又開炸！高雄等9縣市大雨特報　防雷擊強陣風
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