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今雨區曝！2號颱風「鸚鵡」醞釀中？　氣象局：有成颱機率，周五起水氣影響

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲李孟軒說，預估熱帶系統周五、周六通過菲律賓，屆時有些外圍水氣帶上來。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年第2號颱風「鸚鵡」將誕生？氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，周五、周六熱帶雲系由菲律賓東方海面穿過呂宋島，期間歐洲模式模擬尚無明顯發展，美國模式模擬的發展則達輕颱強度。對此，中央氣象局預報員李孟軒說，是有成颱機率，但還要再觀察，最快周五就會有些水氣上來影響。若屆時成颱，將是今年第2號颱風「鸚鵡」（Nuri，馬來西亞提供，鸚鵡）。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（9日）鋒面逐漸往北抬遠離，水氣比8日減少，但仍有些殘留水氣，中部以北和東北部有局部短暫陣雨，南部和花蓮、台東偏午後雷陣雨；今高溫比8日再回升，北部約31、32度，中南部約33、34度、東部約32度。

請繼續往下閱讀...

▼今台灣附近仍有水氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒表示，周二起到下周一天氣比較穩定，僅東半部有局部短暫陣雨，午後雷雨偏中部以北和南部山區；各地高溫都有33到35度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面東移，各地漸轉為多雲時晴、氣溫升，但殘餘水氣仍多，有局部短暫陣雨的機率；周三、周四暖氣團增強，各地晴時多雲、炎如盛夏，最高溫又回到36度左右，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，周五、周六熱帶雲系由菲律賓東方海面穿過呂宋島，期間歐洲模式模擬尚無明顯發展，美國模式模擬的發展則達輕颱強度；除此之外，模擬的路徑亦不完全相同，顯示出模擬的不確定性，因周五至下周一台灣天氣的變化，與其輸送北上的水氣有關，應持續觀察，並隨時作調整修正。

▼李孟軒說，熱帶系統有成颱機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮表示，最新各國模式模擬周六晚間8時地面圖顯示，熱帶雲系由菲律賓東方海面穿過呂宋島，期間歐洲模式模擬尚無明顯發展（左圖），美國模式模擬的發展則達輕颱強度。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周五至下周一仍為炎熱的天氣，熱帶擾動通過呂宋島，南方水氣逐漸增多，東南部及高屏有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定度提高，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢的機率。

對此，李孟軒說，預估熱帶系統周五、周六通過菲律賓，屆時有些外圍水氣帶上來，迎風面東半部有些短暫陣雨，午後中部以北和南部山區有雨；另外，是有成颱機率，但還要觀察2、3天，沒那麼快，通過菲律賓時，強度上不一定會那麼快變好，到南海時要再看。

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