梅雨鋒面掰！明起改換「暖氣團」來襲　一路熱到下周最高恐飆36°C↑

▲梅雨鋒面要掰了，明起天氣一天比一天好，各地高溫炎熱。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

近日影響台灣的梅雨鋒面即將北移，再加上太平洋高壓逐漸增強，明天起台灣附近水氣比今天減少，天氣也逐漸由差轉好。周三起至下周一，高壓持續增強，天氣轉為典型高溫炎熱型態，各地高溫皆在31度以上，其中局部地區更可能出現36度以上高溫。

氣象預報員林定宜表示，明天天氣是由差轉好的過程，鋒面開始北移，太平洋高壓也增強，台灣附近水氣會比今天減少，但中部以北、東北部仍有不定時局部短暫陣雨，其他地區如中部、各地山區午後也要留意局部雷陣雨，不過降雨時間、範圍都會比今天減少。整體溫度比今天略升高，各地高溫32-34度。

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▲周二起，太平洋高壓增強西伸。（圖／中央氣象局）

周三至下周一，太平洋高壓持續增強，鋒面繼續也北移到長江中下游一帶，氣象局指出，短期內鋒面也不太會再往南，未來降雨機率就會下降。

未來台灣吹著西南風到偏南風，各地都會高溫炎熱，僅東半部有短暫陣雨，午後中部以北南部山區也要注意局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，周三起還會再上升，各地普遍都在31度以上，其中，大台北盆地、中南部近山區河谷一帶、花東縱谷，容易出現較高溫度，有機會超過36度以上。

天氣粉專「天氣即時預報」則指出，梅雨季似乎真的要結束了，未來一周隨著南風、暖氣團增強，鋒面又將往北推至中國華中一帶，距離台灣也越來越遠。

一般來說，越接近6月中下旬，南方的暖氣團勢力會愈來愈強，也就是說，未來一周梅雨鋒面下不來，後續6月中下旬再有鋒面下來的機率也就愈來愈低。

「天氣即時預報」表示，周二起至周日，高溫大幅回升至33-35度，內陸、大都市、花東縱谷溫度可能更高。

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